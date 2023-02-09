Компания Toyota представила новый кроссовер Grand Highlander, который стал удлиненной версией модели Toyota Highlander последнего поколения.

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Новинка построена на платформе TNGA-K и технически унифицирована с базовым Highlander, но при этом у Grand Highlander полностью новый дизайн кузова. Экстерьер выполнен в фирменном стиле современных Toyota, а увеличенная длина и плоская крыша позволили обеспечить больше пространства в салоне для пассажиров и багажа.

В оснащение новинки вошли фирменный комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense 3.0, 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, проекционный дисплей, экран вместо зеркала заднего вида и другое оборудование.

Grand Highlander доступен в 7- и 8-местном варианте салона — третий ряд сидений всегда трехместный, но на втором могут быть установлены либо общий диван, либо два раздельных кресла.

В линейку моторов нового кроссовера Toyota войдут 269-сильный 2,4-литровый бензиновый турбодвигатель с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и 246-сильная гибридная силовая установка, построенная на основе 2,5-литрового бензинового мотора, электромотора и вариатора. Также доступна 367-сильная версия с силовой установкой Hybrid Max на базе 2,4-литрового турбомотора, электромотора и 6-ступенчатой автоматической коробки передач.

Самая мощная версия Grand Highlander доступна только с полным приводом, тогда как для двух базовых вариантов новинки предложены модификации с передним или полным приводом.

Продажи нового Toyota Grand Highlander в США начнутся летом 2023 года. Сборка кроссовера будет налажена на том же заводе, где сейчас выпускают базовую Toyota Highlander.

Максим Вершинин