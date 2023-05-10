Создание города-спутника Солнечный под Воронежем потребует более 104 млрд рублей

Правительство Воронежской области согласовало предстоящее подписание соглашения со структурой ГК Хамина «Мосмедиа Ко» о создании города-спутника Солнечный в Рамонском районе. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев.

По его словам, объем внебюджетных инвестиций превысит 104 млрд руб. По данным «Ъ-Черноземье», за эти средства планируется создать 810 тыс. кв. жилья, «образовательную среду» в сфере креативных индустрий «Технополис» и туристско-рекреационный комплекс. Последний будет создан при поддержке госкорпорации «Туризм.РФ». В рамках проекта появится 8 тыс. новых рабочих мест. Численность населения может превысить 26 тыс. «Если проект будет реализован, он серьезно поможет в собираемости налогов и укрепит социально-экономическое развитие региона в целом», — отметил Александр Гусев.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Мосмедиа Ко» зарегистрировано в Воронежской области в декабре 2005 года для аренды и управления недвижимостью. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка компании составила 64 тыс. руб., чистая прибыль — 1,8 млн. Годом ранее при том же объеме выручки был зафиксирован чистый убыток в 5 млн. Директором является Ольга Сидоренко. Единственный учредитель — Евгений Хамин.

Впервые подробно о планах Евгения Хамина построить город-спутник рядом с его же сити-парком «Град» под Воронежем стало известно в 2020 году. Тогда предполагалось создать более 700 тыс. кв. м жилья на 112 га и «Технополис». Объем вложений не раскрывался. Однако еще в 2018 году предприниматель оценивал инвестиции в «Технополис» в 7 млрд руб. На территории этого наукограда могли разместиться общежития и корпуса воронежского научно-образовательного центра (НОЦ») «Цифровые инновации в экономике», но в 2020 году Минобрнауки РФ отказало региону в этом проекте.

О первой воронежской застройке стоимостью 100 млрд рублей читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Жилье доросло до сотни».

Александр Прытков

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