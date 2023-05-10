ВНЖ усложнил условия

Турция массово отказывает россиянам в ВНЖ. Причем как в первичном документе, так и в его продлении. Об этом пишет издание The Moscow Times, признанное Минюстом иноагентом. Сложности с оформлением вида на жительство отмечаются во всех городах Турции. В некоторых регионах местные власти ужесточают требования, например, запрашивают выписки из турецких банков с ежемесячными поступлениями на счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Собеседница “Ъ FM” Кристина в 2023году не смогла продлить ВНЖ в Турции:

«Мы переехали в Анталью в январе 2022 года. Успели найти квартиру по адекватной цене в Лимане, подали на ВНЖ. Нам одобрили первичный на год — с 1 марта 2022-го по 1 марта 2023-го. В этом году на рандеву мы записывались в январе, назначили на 28 марта, ровно через месяц мы получили отказ. Очень, конечно, расстроились. Проблема однозначно массовая. Я лично знаю тут примерно 15 семей, не одобрили никому — ни первично, ни продление».

Проблемы возникают в первую очередь у желающих получить так называемый туристический ВНЖ, отмечает директор международных программ иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Софья Дефоссе-Аксютина. Получение рабочего вида на жительство пока доступно, отмечает собеседница “Ъ FM”:

«В основном получают отказы по туристическим ВНЖ. Как представляется, квота на данный тип вида на жительство уже перевыполнена, и очень много заявителей, запрашивающих именно такой вид на жительство. Отказов нет, например, в рабочих ВНЖ.

Туристический вид на жительство не разрешает иностранцу работать по найму и выдавался на один год. Что касается оснований отказов, в основном это несоответствие фактической цели ВНЖ, заявленной в ходатайстве, и реальной, нет возможности доказать стабильный доход, какие-то проблемы с комплектацией досье».

Первые проблемы с оформлением ВНЖ в Турции возникли еще в прошлом году. Тогда власти сначала определили регионы, где аренда недвижимости перестала считаться основанием для выдачи документа. А в конце декабря россияне начали получать массовые отказы в предоставлении вида на жительство. Сейчас в популярных городах — Стамбуле и Анталье, доля отклоненных заявок доходит до 50%, рассказал глава иммиграционной компании BE Local Сергей Кошурин:

«Если взять некоторые регионы, такие как Мугла или Измир, там было порядка 100% отказов. Сейчас ничего и не изменилось, подаваться на ВНЖ там бесполезно. Даже по покупке недвижимости очень много отказов. В Анталье и Стамбуле ситуация лучше, 50% в пользу одобрения. Соответственно, это касается всего региона Анталья. Но все равно отказов очень много. Иногда вообще без причины, иногда по статье №32 — недостаточные основания для туристического вида на жительство. Крайне расплывчатая история».

В прошлом году россияне в Турции поставили рекорд по оформлению ВНЖ, сообщало управление по миграции страны. Тогда граждане России получили более 150 тыс. видов на жительство. Это максимум среди всех иностранцев в Турции. Причем большая часть заявителей оформили именно туристические ВНЖ — на их долю пришлось более 130 тыс.

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Дарья Фоменко