В Самаре ограничат движение грузовиков

Ограничение движения тяжеловесного транспорта будет введено в Самаре с 10:00 до 22:00 (MSK+1) с 20 мая по 31 августа текущего года. Речь идет об автомобилях, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории России при средних значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Движение грузовиков в указанный период в Самаре будет ограничено по ул. Теневой, ул. Восточной в пос. Береза, по 4 кварталу в пос. Береза, по ул. Магистральной, ул. Гаражной в пос. Винтай, по пр. Кирова и по Южному шоссе. Кроме того, большегрузы в это время не смогут ездить по ул. Уральской, автодороге на асфальтобетонный завод в пос. Козелки, по Кряжскому, Новокуйбышевскому, Аэропортовскому и Стромиловскому шоссе, а также по ул. Белорусской и по автодороге от завода «Стройкерамика». Ранее в Самаре ограничивалось движение транспорта из-за велогонок.

Георгий Портнов