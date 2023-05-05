«Известия»: только семь российских банков выпускают работающие за границей карты UnionPay

Работающие за границей карты китайской UnionPay выпускают только семь банков: Газпромбанк, Почта Банк, «Солидарность», Россельхозбанк, «Русский стандарт», Примсоцбанк и ВБРР. Об этом сообщила газета «Известия».

МТС Банк и «Уралсиб» прекратили выпуск карт UnionPay после того, как подпали под блокирующие санкции США в феврале 2023 года. Эти карты пропали из списков доступных для оформления на сайте банков, прекращение их выпуска также подтвердили в службах поддержки. Как пояснили в МТС Банке, отказ от выпуска связан с иностранными ограничениями.

Карты UnionPay банков «Зенит», «Приморье» и «Санкт-Петербург», также подпавших под блокирующие санкции США, работают только в России. Они также по-прежнему оформляют карты этой платежной системы, однако предупреждают, что ими нельзя расплатиться за границей.

Российские банки стали предлагать карты китайской платежной системы UnionPay после ухода из России Visa и Mastercard. «Ъ» писал, что многие иностранные онлайн-магазины не принимают платежи по выпущенным в России картам UnionPay. В декабре UnionPay ввела лимит на снятие за рубежом наличных с карт российских банков.

Олеся Павленко