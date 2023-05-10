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Коммерсантъ FM
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Reuters: SLB сократила деятельность в России для сохранения присутствия в стране

Одна из крупнейших нефтяных компаний SLB внесла изменения в операционную деятельность и структуру, чтобы сохранить бизнес в России. В том числе компания ввела дополнительные меры контроля для поставок в Россию оборудования из Евросоюза, Великобритании и США. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на два источника и документы.

По информации агентства, SLB запретила российским сотрудникам доступ к определенному программному обеспечению и системам обмена сообщениям. Компания также стремится ограничить для российского подразделения ряд других операций.

Официальный представитель SLB подтвердил в разговоре с Reuters ввод новых ограничений. По его словам, компания установила дополнительные меры контроля, которые ограничивают поставки в Россию оборудования, произведенного в ЕС, Великобритании и США.

Как сообщил один из источников агентства, новые меры обеспечивают соблюдение SLB санкционного режима в отношении России.

К концу 2022 года в России было 10 тыс. сотрудников, с тех пор к маю их число сократилось до 9,6 тыс. человек. По данным Reuters, к настоящему моменту доля России в доходах SLB сократилась с 6% до 5%.

SLB не стала уходить из России после начала военной операции на Украине и призывов активистов. В январе Reuters сообщал, что компания нарастила свое присутствие в России после того, как забрала контракты ушедших из страны конкурентов.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Западные компании рискнули остаться».

Олеся Павленко

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