В Красноярске задержан депутат горсовета

Задержан депутат красноярского горсовета Самед Юсубов. Как рассказали «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных структурах, в отношении депутата возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В следственных органах и горсовете получить комментарий не удалось.

Самед Юсубов родился в сентябре 1986 года. Он — выпускник Красноярского государственного аграрного университета. В 2018 году господин Юсубов был избран депутатом горсовета от партии «Справедливая Россия». В городском парламенте он является заместителем председателя комиссии по городскому хозяйству, кроме того, входит в комиссии по городскому самоуправлению, а также бюджету, собственности и экономическому развитию.

На сайте горсовета указывается, что с июня 2021-го по ноябрь 2022 года Самед Юсубов занимал пост директора «Муниципальной управляющей компании Красноярская», с февраля 2020-го по июнь 2021 года — работал на различных руководящих должностях в АО «КрайДЭО».

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Илья Николаев