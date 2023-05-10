Украинские беспилотники повредили дома в Белгородской и Курской областях

Ночью в селе Ольховатка Новооскольского округа Белгородской области произошел взрыв, сообщил в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Вячеслав Гладков. «Судя по всему, взорвался вражеский беспилотник», — предположил он. По словам господина Гладкова, повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерско-акушерский пункт и автомобиль. Власти продолжают утренний обход и готовы с сегодняшнего дня начать восстановление.

Об атаке беспилотника утром 10 мая в Telegram-канале рассказал и губернатор Курской областия Роман Старовойт. По его словам, противовоздушная оборона сбила аппарат под Курском, а обломки упали в деревне Толмачево. «Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома», — сообщил господин Старовойт. На месте работают оперативные службы.

О других украинских атаках на приграничные регионы читайте в специальном проекте «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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