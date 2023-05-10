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Коммерсантъ FM
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В Тунисе четыре человека убиты при стрельбе у синагоги, девятеро ранены

Четыре человека убиты, девять получили ранения у синагоги в Тунисе во время стрельбы. Среди погибших — двое прихожан: француз и местный житель.

По версии МВД Туниса, служащий военно-морских сил национальной гвардии в Агир-Джебре убил сослуживца из личного оружия, забрал боеприпасы и добрался до синагоги Грейба, передает Reuters. На месте он открыл хаотичный огонь в сторону подразделений органов безопасности, которые располагаются недалеко от синагоги.

Нападавший ранил шесть сотрудников органов безопасности, один из них погиб. Он убил двух прихожан, четверо получили ранения и были госпитализированы. Подозреваемый был убит. Место преступление оцеплено, правоохранительные органы выясняют возможные мотивы нападавшего.

Леонид Уварчев

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