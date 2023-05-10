В Латвии 26 человек задержаны 9 мая за салюты, оправдание действий РФ и возложение цветов

Полиция Латвии за день 9 мая задержала 26 человек, возбудила 38 административных дела и четыре уголовных. В основном нарушения связаны с возложением цветов к местам демонтированных советских мемориалов и демонстрацией запрещенных в стране символов, в частности, георгиевских ленточек. Еще несколько человек были задержаны за фейерверки.

Полиция приводит сводку за день у себя на сайте. Уголовные дела связаны с оправданием действий России на Украине и с применением пиротехники. Отмечается, что до 7:00 запрещено использование пиротехники. За это предусмотрен штраф €350 для физических и €1400 для юридических лиц. Полиция сообщила, что также зафиксировала другие возможные нарушения, по ним проводится проверка.

9 мая в Латвии и других странах празднуют День Европы. Сейм Латвии ранее в срочном порядке принял закон о запрете любых публичных мероприятий 9 мая, не связанных со Днем Европы. Полиция в стране расценивает возложение цветов к местам демонтированных советских памятников как их прославление. Несмотря на запреты, в прибалтийских государствах прошли массовые возложения цветов на кладбищах в Риге, Вильнюсе, Таллине и других городах.

Леонид Уварчев