Жители стран Балтии отпраздновали 9 мая, несмотря на запреты

В Латвии, Эстонии и Литве прошло массовое возложение цветов на кладбищах в Риге, Вильнюсе, Таллине и других городов. Об этом сообщают латвийское, литовское и эстонское Delfi. Празднование 9 мая дня Победы, как его празднуют в России, в этих странах запрещено. 9 мая эти страны празднуют День Европы. Однако возложение цветов является легальным.

В Латвии, Эстонии и Литве запрещено демонстрировать «символы российской агрессии»: георгиевские ленточки, символы Z и V. В Риге запрещено возлагать цветы на месте демонтированного в 2022 году в парке Победы советского монумента, где традиционно проходили мероприятия на 9 мая. По данным Delfi, из-за этих запретов в Латвии начали восемь административных процессов и один уголовный. Кроме того, были задержаны шесть человек.

На крепости приграничного с Россией эстонского города Нарва висит плакат со словами на английском «Путин — военный преступник» — его хорошо видно с российского берега. Днем 9 мая российские пограничники попросили эстонских пограничников снять плакат, однако эстонцы отказались.

На противоположном, российском берегу реки Нарва, по которой проходит граница, со стороны Ивангорода, установлена сцена и экраны, играет музыка — это празднование 9 мая. На набережной с эстонской стороны собрались зрители.

Анастасия Ларина