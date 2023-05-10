В Эмираты со своим бизнес-климатом

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби прошла выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), ставшая площадкой для бизнес-диалога РФ и ОАЭ. Рынок Эмиратов признан одним из ключевых экспортных и инвестиционных направлений для российского бизнеса после введения санкций — он также рассматривается как площадка для выхода в другие страны Ближневосточного региона. Российские власти готовы и дальше стимулировать экспортеров, но также рассчитывают на «возвращение» капитала в РФ за счет притока иностранных инвестиций. В частности, глава Минэкономики Максим Решетников убеждал иностранных партнеров, что государство готово делить их некоммерческие риски и предоставить им равные условия работы на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПМЭФ Фото: ПМЭФ

В Абу-Даби на полях инвестиционного форума Annual Investment Meeting (AIM) Congress 2023 состоялась выездная сессия ПМЭФ-2023 «Россия — Ближний Восток: сотрудничество во имя экономического роста и благосостояния людей». Глава российского Минэкономики Максим Решетников на сессии сообщил, что за пять лет товарооборот РФ со странами Ближнего Востока и Северной Африки вырос на 83%, до $94,9 млрд. В частности, одним из ключевых направлений релокации и экспорта для российского бизнеса после начала военной операции РФ на Украине и введения санкций стал рынок Объединенных Арабских Эмиратов. По данным Минэкономики, на начало 2023 года ОАЭ заняли восьмое место в перечне главных для РФ экспортных направлений, поднявшись за год с 41-й строчки,— товарооборот между странами в 2022 году достиг $9 млрд.

Сессия показала, что Минэкономики готово и дальше стимулировать выход предприятий на ближневосточные рынки. Перспективными направлениями для сотрудничества при этом названы АПК, IT, промышленность, атомная и зеленая энергетика. В качестве основного механизма поддержки экспортеров рассматриваются двусторонние соглашения со странами Ближнего Востока и зоны свободной торговли — они могут снизить издержки экспортеров, выстроить преференциальные производственно-сбытовые связи. С 13 странами региона двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций уже есть, также до конца года Минэкономики рассчитывает заключить соглашение о торговле услугами и инвестициях между РФ и ОАЭ.

Соглашения на межгосударственном уровне дополняет практическое сопровождение российских предпринимателей — в частности, на AIM Congress Росконгрессом и корпорацией «Синергия» была организована бизнес-миссия, предполагавшая поиск инвесторов и партнеров среди местных инвестфондов и компаний. По словам торгового представителя РФ в ОАЭ Андрея Терехина, число бизнес-миссий и запущенных проектов несоизмеримы и потенциал сотрудничества еще не раскрыт. Дело в том, что, хотя рынок Объединенных Арабских Эмиратов считается удобной площадкой для выхода экспортеров на весь регион, процесс работы там затруднен культурной и регуляторной спецификой. Экспортер образовательных услуг в ОАЭ, глава «Синергии» Вадим Лобов сообщил, что предприниматели, исходя из отсутствия прямой налоговой нагрузки на бизнес в Дубае, забывают о косвенных платежах и значительных затратах на разрешительные документы. «Проблемы возникают и из-за особенностей правовой системы — де-факто синтеза английского права и законов шариата»,— добавляет он.

В свою очередь, российская сторона рассчитывает и на возврат капитала в РФ в виде иностранных инвестиций — сейчас их приток осложняют санкции и контрсанкции российского правительства (ограничения на вывод средств из РФ). Глава Минэкономики, впрочем, убеждал слушателей, что инвесторам в России, будь они отечественными или из дружественных и недружественных стран, предоставляются равные условия. Ключевым стало сообщение иностранным партнерам о схеме «государство как инвестор последней инстанции» — готовности разделять с инвесторами риски, перекладывая на себя некоммерческие. Среди инструментов были названы фабрика проектного финансирования (хеджирование кредитных рисков), поручительства ВЭБа как аналог госгарантий для «нужных» экономике проектов и СЗПК (стабилизация регуляторных условий) — эти механизмы давно рассматриваются российским бизнесом как возможность компенсировать особенности делового климата в РФ.

Диана Галиева, Абу-Даби