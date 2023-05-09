Нидерландская компания Philips продолжит поставлять больничное оборудование в Россию, заявил ее исполнительный директор Рой Якобс. Ранее Philips прекратила продажу в РФ средств личной гигиены.

Philips была одной из крупнейших компаний по производству электроники, но сейчас сосредоточена на сфере медицинских технологий.

«Право на здравоохранение является всеобщим, и мы являемся частью системы оказания медицинской помощи»,— заявил господин Якобс на ежегодном собрании акционеров компании в Амстердаме (цитата по агентству Reuters). Нидерландская ассоциация акционеров VEB на собрании акционеров призвала Philips прекратить свою работу в России.

Глава Philips сказал, что деятельность Philips в РФ сосредоточена на обслуживании и поставке больничного оборудования, такого как большие медицинские сканеры. Тем временем продажа в России средств личной гигиены прекращена, за исключением изделий, необходимых для материнства. Деятельность там нерентабельна, отметил Рой Якобс.

После начала военной операции от работы в РФ отказались или приостановили ее многие известные иностранные компании.

Мария Федотова