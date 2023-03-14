Туристы устали от звезд

Период повышения цен у высокобюджетных отелей внутри страны сменился сдержанной ценовой политикой. Стоимость размещения в таких объектах на лето выросла меньше, чем в недорогих категориях. Тренд связывают с обострившейся конкуренцией с выездными направлениями, а отельеры уверены, что высокую загрузку объектам все же удастся обеспечить за счет невыездных гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Российские отели категории «пять звезд» показали наименее выраженный рост стоимости размещения на лето. Год к году показатель вырос в среднем на 10%, до 11,6 тыс. руб. за ночь, подсчитали в МТС Travel и Bronevik.com. Цены в категории объектов «три звезды» за год выросли в среднем на 16%, до 2,5 тыс. руб., «четыре звезды» — на 20%, до 4,2 тыс. руб., год к году. В Ostrovok.ru говорят о снижении средней стоимости забронированной ночи в «пяти звездах» на 10%, до 15,9 тыс. руб., год к году. А по данным OneTwoTrip, средняя стоимость забронированной ночи в таких отелях снизилась на 17%, до 16,8 тыс. руб.

Исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко связывает более сдержанное ценообразование в сегменте «пять звезд» с высокой базой и более профессиональным менеджментом. «Здесь нет таких сильных перепадов, как в более дешевых объектах»,— указывает она. Спрос на пятизвездные отели в этом году стабильный, но объекты реализуют более сдержанную ценовую политику, говорит представитель «Интуриста» Дарья Домостроева. По ее словам, такие средства размещения в этом году острее чувствуют конкуренцию с зарубежными направлениями, прежде всего с Турцией, которая в бюджетном сегменте проявляется не так остро.

Резкий рост стоимости размещения на высокобюджетные отели в летний период ранее наблюдался в период ограничений из-за COVID-19, и высокий спрос при ограниченном числе мест позволил таким гостиницам заметно увеличить доходность. Качественные отели работают преимущественно по системе динамического ценообразования, снижая или повышая стоимость номера в зависимости от динамики бронирований, отмечает гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин. А сейчас спрос на пятизвездные отели ограничен. По подсчетам OneTwoTrip, их на лето внутри страны выбирают 5,6% пользователей против 11,2% годом ранее. Доля объектов категории «четыре звезды» сократилась с 31,1% до 27,1%, а «три звезды» — выросла с 27,9% до 31,8%.

В Mantera Group говорят, что спрос на отели категории «три звезды» за год существенно вырос и в некотором случае превышает прошлогодние показатели в два раза. Цены в таких объектах на побережье Сочи варьируются от 5 тыс. до 9 тыс. руб. за сутки, а в высокобюджетных отелях спрос стабильный и динамика цен невыраженная, говорят в компании. В «Алеане» указывают, что городские пятизвездные отели за год не подорожали, но в прибрежной зоне цены выросли в среднем на 20%. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что потенциальный трафик высокобюджетных отелей внутри РФ будет расти, в частности, из-за роста числа граждан, вынужденно отказывающихся от выезда за рубеж. Это россияне, попавшие под санкции, получившие рекомендацию не выезжать из страны на работе, говорит он.

В Tvil.ru наиболее востребованными локациями на лето внутри страны сегодня называют Сочи, Анапу, Геленджик, Санкт-Петербург и Ялту. Но ближе к лету картина спроса и цен еще может значительно поменяться, предупреждает Сергей Ромашкин. Сейчас, по его словам, продано лишь около 20% от общего объема размещения на июнь, 12–13% на июль и 5–7% на август. По словам господина Ромашкина, повышение тарифов на 12–15% в этом году туристы перенесут спокойно, но, если речь пойдет о более серьезной коррекции, могут отказаться от бронирований. Марина Гончаренко указывает, что около 20% отелей в Краснодарском крае и 25% в Ставрополье пока в принципе не открыли продажу номеров на летний сезон. По ее словам, это обычная практика, связанная с сезонностью работы отелей в южных регионах страны: в периоды низкого спроса объекты консервируются и не предоставляют возможность онлайн-бронирования.

Александра Мерцалова