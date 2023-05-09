СКР возбудил дело после гибели пожилой женщины и девочки из-за падения дерева в парке Саратова

В городском парке культуры и отдыха в центре Саратова дерево упало на группу отдыхающих, погибли 80-летняя женщина и девочка девяти лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании некачественных услуг (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об это сообщила пресс-служба местного управления СК.

Как сообщил министр здравоохранения Саратова Олег Костин, помимо погибших женщины и девочки есть пострадавшие: 42-летняя женщина с девочками пяти и восьми лет. У одной девочки диагностировали закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, а у второй — перелом ключицы.

Как сообщили в мэрии Саратова «РИА Новости», парк находился в аренде. По предварительным данным, ветка упала на отдыхающих из-за сильного ветра.

Анастасия Ларина