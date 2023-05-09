РЖД подтвердили поджог релейного шкафа в Саратовской области

Вчера, 8 мая в районе 15:10 на участке железной дороги между станциями Покровск и Анисовка в Саратовской области был подожжен релейный шкаф. Об этом РБК сообщил представитель РЖД, поджог, по его словам, совершили «посторонние лица». На движение поездов это не повлияло, ж/д работает штатно. Ранее об инциденте сообщал Telegram-канал Shot.

Железнодорожной сетью в Саратовской области управляет Приволжская железная дорога. В релейных шкафах размещается аппаратура систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и станциях.

Релейный шкаф, который подожгли, расположен на перегоне разъезд 3 км — разъезд 8 км. По данным Shot, на месте преступления эксперты обнаружили следы от обуви и несколько окурков сигарет, полиция ищет причастных.

О поджогах релейных шкафов на ж/д в этом месяце сообщается не впервые. Например, инциденты происходили в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Мария Федотова