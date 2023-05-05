На железнодорожной станции в Санкт-Петербурге неизвестные подожгли релейный шкаф

На железнодорожной станции Кондакопшино в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся релейный шкаф. Инцидент не повлиял на движение поездов. МВД РФ возбудило уголовное дело по факту порчи имущества (ст. 167 УК РФ), сообщили «Ъ» источники в правоохранительных органах.

По предварительной информации, причиной ЧП стал намеренный поджог. На месте происшествия обнаружена отогнутая дверь и следы копоти внутри, бутылка с «коктейлем Молотова» и перчатки. Причастных к преступлению разыскивает полиция.

4 мая аналогичная ситуация произошла на перегоне Новая Деревня—Лахта. Тогда из-за поджога на железнодорожных путях были задержаны шесть пригородных электропоездов на финляндском направлении. Они пришли в места назначения с опозданием.

17 марта на перегоне Горелово—Красное Село на границе Петербурга и области, как сообщало издание 47news , также был совершен поджог релейного шкафа. Расследуется уголовное дело о покушении на умышленное повреждение имущества путем поджога. По подозрению в преступлении задержан 18-летний мужчина.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург