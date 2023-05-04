Диверсанты пытались поджечь релейный шкаф РЖД на Кубани

На железнодорожном перегоне Агроном — Динская неизвестные пытались поджечь релейный шкаф. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники в управлении МВД Кубани и территориальном отделе полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Дверца релейного шкафа и находящееся внутри оборудование было облито жидкостью без запаха. Однако следов горения не зафиксировано. Возможную попытку поджога заметил диспетчер поезда. По данным Telegram-канала Shot, на месте обнаружили спички, ватные диски со следами неизвестной жидкости и бумагу со следами горения.

Само оборудование не повредилось, поэтому на движение поездов произошедшее не повлияло. Правоохранительные органы организовали проверку.

Татьяна Ручкина

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