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Коммерсантъ FM
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В Бурятии при возложении цветов по случаю Дня Победы залп фейерверка улетел в толпy и взорвался

В поселке Селенгинск Кабанского района Бурятии во время возложения цветов к памятнику по случаю Дня Победы один из залпов фейерверка полетел в толпу людей и взорвался, пишут местные СМИ.

«Произошел взрыв петарды в поселке Селенгинск при возложении цветов при запуске дневного фейерверка. В результате брака пиротехнической продукции один из залпов полетел в сторону людей»,— приводит бурятская газета «Номер один» сообщение районной группы «Кабанск-инфо».

Telegram-канал «Весь Улан-Удэ» со ссылкой на очевидцев сообщил, что в результате инцидента женщина и несколько детей получили травмы. Глава Селенгинска Владимир Бурьян сказал изданию «Ариг Ус», что никто не пострадал, присутствующих осмотрели врачи.

«Этo нe пeтapдa, a днeвнoй фeйepвepк. Из 25 выcтpeлилo тoлькo З–4. Cкopee вceгo, этo зaвoдcкoй бpaк. Mы coбpaли ocтaтки, ceйчac бyдeм пиcaть пpeтeнзию и oтпpaвлять ocтaтки нa экcпepтизy. Hиктo из житeлeй нe пocтpaдaл, иcпyгaлиcь и зaпaчкaлиcь кpacкoй»,— заявил господин Бурьян.

Лусине Баласян

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