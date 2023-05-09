В Краснодаре из-за дождя отменили ряд праздничных мероприятий в честь Дня Победы

Власти краевого центра по погодным условиям приняли решение отменить часть праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В Краснодаре за минувшие сутки выпало более половины месячной нормы осадков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Все мероприятия под открытым небом отменены»,— сообщили в пресс-службе мэрии.

На Главной городской площади не состоится церемония поднятия Знамени Победы, развертывание Знамени Героев и полотна «За наших». Кроме того, отменили запланированные выступления творческих коллективов.

Наталья Решетняк

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