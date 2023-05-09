В Санкт-Петербурге начался парад Победы

В Санкт-Петербурге начался парад, посвященный 78-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. Посмотреть парад вживую в этом году удастся лишь ветеранам и получившим специальные пригласительные билеты.

Традиционно парад должен открывать командующий ЗВО генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Однако его место сегодня занял начальник Михайловской артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев. При этом примет парад прибывший из зоны боевых действий заместитель господина Никифорова.

Маршировать по Дворцовой площади будут порядка 4 тыс. человек, среди которых суворовцы, кадеты, а также курсанты военных вузов. При этом в репетиции принимали участие и военнослужащие Росгвардии.

Воздушной техники на параде в этом году, как и в прошлом, не будет. Из наземной техники заявлено более 80 единиц, большинство из которых — раритетные единицы. С 2017 года парад в Петербурге открывает символ Великой Отечественной войны танк Т-34. Этот танк будет единственным на площади, за ним проследуют ретромотоциклы. Из современной техники можно будет увидеть «Тигры» и УАЗы, БТР-82А, «Искандеры», С-400 и другие машины. Многочисленные экземпляры исторической техники будут представлены Военно-техническим обществом и «Ленрезервом».

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