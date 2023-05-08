В Кремле заявили о принятии «необходимых мер» для обеспечения безопасности на параде Победы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские власти принимают «все необходимые меры» для обеспечения безопасности на параде Победы. Вместе с тем, по его словам, нужно «быть начеку», «потому что мы имеем дело с киевским режимом».

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, тем более, когда речь идет о присутствии иностранных гостей, о присутствии нашего главы государства. Все, что по закону положено, все делается для этого»,— заявил Дмитрий Песков в интервью «Первому каналу».

«Ну, естественно, нужна бдительность, потому что мы имеем дело с киевским режимом, что обязывает нас к тому, чтобы быть начеку, и лишний раз подтверждает правоту Путина, когда он принял решение начать специальную военную операцию»,— добавил пресс-секретарь.

Парад Победы в Москве должны посетить президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Владимир Путин также пригласил на парад президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.

Анастасия Ларина