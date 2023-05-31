Полное собрание

Ювелирная компания Parure Atelier, пожалуй, главный поставщик украшений с цветными драгоценными камнями на российском рынке. За восемь лет существования и благодаря международному штату геммологов Parure Atelier сформировала коллекцию изумрудов самых разных размеров, огранок, чистоты и происхождения. Среди последних приобретений — уральский изумруд весом более 10 карат, колумбийский изумруд свыше 30 карат, бразильские изумруды огранки «сердце» и несколько изумрудов из Замбии весом от 15 карат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: изумруд огранки «октагон» (Замбия, 2,79 карата), изумруд огранки «сердце» (Колумбия, 2,35 карата), изумруд огранки «овал» (Колумбия, 1,73 карата), изумруд огранки «октагон» (Колумбия, 3,08 карата), изумруд огранки «кушон» (Колумбия, 3,44 карата)

Фото: Parure Atelier Слева направо: изумруд огранки «октагон» (Замбия, 2,79 карата), изумруд огранки «сердце» (Колумбия, 2,35 карата), изумруд огранки «овал» (Колумбия, 1,73 карата), изумруд огранки «октагон» (Колумбия, 3,08 карата), изумруд огранки «кушон» (Колумбия, 3,44 карата)

Фото: Parure Atelier

При выборе ограненного изумруда, помимо первичных характеристик формы и размера, очень важно обратить внимание на его цвет. Интенсивность зеленого цвета лучших изумрудов не может сравниться ни с каким другим камнем, а зависит она от наличия, отсутствия или соотношения в камне хрома, ванадия и железа. Самые дорогие изумруды очень прозрачны. Их окраска распределена равномерно, без видимой глазу цветовой зональности. Наиболее ценным считается оттенок от голубовато-зеленого до чистого зеленого, яркий, насыщенный и не слишком темный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Parure Atelier, кольцо из белого золота с изумрудом (Замбия, 13,08 карата, огранка «овал») и бриллиантами Фото: Parure Atelier Parure Atelier, кольцо из белого золота с изумрудом (огранка «груша») и бриллиантами Фото: Parure Atelier Следующая фотография 1 / 2 Parure Atelier, кольцо из белого золота с изумрудом (Замбия, 13,08 карата, огранка «овал») и бриллиантами Фото: Parure Atelier Parure Atelier, кольцо из белого золота с изумрудом (огранка «груша») и бриллиантами Фото: Parure Atelier

Сооснователь Parure Atelier и дипломированный геммолог Дмитрий Мокринский объясняет, что при покупке изумруда важно уметь читать его сертификат: «Самый ценный и дорогой цвет — vivid green, такие изумруды встречаются очень редко. Большой популярностью пользуются цвета green и pastel green». Цвет изумруда связывают с местом его добычи. Обычно колумбийские изумруды имеют более теплый и чистый зеленый цвет, а замбийские — более холодный, голубовато-зеленый. Но порой внешний вид изумруда из разных месторождений совпадает. На примере собрания из более 500 изумрудов Parure Atelier из Колумбии, Бразилии, Замбии, Эфиопии, России и Пакистана можно собственными глазами оценить и разницу, и сходство в оттенках камней из различных стран. Здесь есть и небольшие камни, и исключительные по размеру и качеству экземпляры. А наличие офиса в Бангкоке обеспечивает Parure Atelier доступ к самым интересным находкам на международном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Parure Atelier, кольцо De Fleur из белого золота с изумрудом (Колумбия, 12,69 карата) и бриллиантами Фото: Parure Atelier Parure Atelier, пусеты из белого и желтого золота с изумрудами (Замбия,10,42 и 10,01 карата, огранка «октагон») и бриллиантами Фото: Parure Atelier Следующая фотография 1 / 2 Parure Atelier, кольцо De Fleur из белого золота с изумрудом (Колумбия, 12,69 карата) и бриллиантами Фото: Parure Atelier Parure Atelier, пусеты из белого и желтого золота с изумрудами (Замбия,10,42 и 10,01 карата, огранка «октагон») и бриллиантами Фото: Parure Atelier

В студиях Parure Atelier в России, Казахстане и Дубае помимо самих изумрудов представлено и свыше 50 украшений с ними. В том числе кольцо с 12-каратным изумрудом vivid green из легендарного колумбийского месторождения Музо, где эти ярко-зеленые самоцветы добывают уже более 500 лет. А также кольцо с замбийским изумрудом весом более 19 карат и серьги с парой изумрудов грушевидной формы, подбор которых по цветовым и размерным характеристикам стал серьезной задачей для геммологов компании. Ювелиры Parure Atelier работают с камнями различных огранок: помимо классических «октагонов», в студиях представлены изумрудные «сердца», «груши», «овалы» и «кушоны», а также «кабошоны» и «сахарные головы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Parure Atelier, кольцо из белого и желтого золота с изумрудом (Замбия, 5,95 карата, огранка «октагон») и бриллиантами (общим весом 2,3 карата) Фото: Parure Atelier Parure Atelier, серьги из белого золота с изумрудами (Замбия, 5,44 и 5,16 карата, огранка «груша») и бриллиантами (общим весом 1,907 карата) Фото: Parure Atelier Следующая фотография 1 / 2 Parure Atelier, кольцо из белого и желтого золота с изумрудом (Замбия, 5,95 карата, огранка «октагон») и бриллиантами (общим весом 2,3 карата) Фото: Parure Atelier Parure Atelier, серьги из белого золота с изумрудами (Замбия, 5,44 и 5,16 карата, огранка «груша») и бриллиантами (общим весом 1,907 карата) Фото: Parure Atelier

До недавнего времени все украшения Parure Atelier существовали в единственном экземпляре. Но в этом году марка порадует поклонниц ювелирной коллекцией украшений из золота с бриллиантами. Среди них и браслеты на лодыжку и на ладонь, на создание которых ювелиров Parure Atelier вдохновило открытие бутика в Дубае. Украшения коллекции прекрасно подойдут для жаркого климата, большую их часть можно носить с купальником или открытой летней одеждой.

Екатерина Зиборова