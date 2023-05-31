Весной расцветают бриллианты

Весна — насыщенный для ювелирной индустрии сезон. Это время крупнейших ювелирных торгов Christie’s и Sotheby’s, женевской выставки GemGeneve, презентации каннской коллекции украшений Chopard. В этом году все без исключения события показали отличные результаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Зиборова

Фото: Из личного архива Екатерина Зиборова

Фото: Из личного архива

98% украшений австрийской миллиардерши Хайди Хортен были проданы на серии торгов Christie’s за рекордную сумму — примерно $202 млн. Все вырученные миллионы будут пожертвованы благотворительному фонду, а учитывая происхождение состояния фрау Хортен, значительную долю своей комиссии аукционный дом отдаст на исследования холокоста.

На Sotheby’s потребовалось всего четыре минуты, чтобы продать уникальный голубой бриллиант Bvlgari Laguna Blu весом 11,16 карата за $25,2 млн. Успех? Но один из организаторов выставки GemGeneve Ронни Тота считает, что рынок драгоценных камней и ювелирных украшений все равно нуждается в допинге. Возможно, это одна из причин участия в GemGeneve рекордных 230 участников, в том числе молодых дизайнеров, которые только начинают свой ювелирный путь. Видимо, не зря учебники истории утверждают: ювелирная индустрия переживет любые катаклизмы.

Выпускающий редактор Екатерина Зиборова