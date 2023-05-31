Время бродит по Европе

Первая половина часового года закрыта. В Женеве закончился главный и теперь единственный в мире салон Watches & Wonders, который сопровождался выставками и запусками, часами и чудесами. О нем мы расскажем, как обычно, несмотря на то, что ни одна из моделей не сможет быть официально продана в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Тарханов

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Алексей Тарханов

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Таковы условия европейских санкций, хотя коллекционеры часов все равно находят окольные тропы, чтобы не упустить желанных новинок. Все знают, как это делается и куда эти тропы проложены, видят, как в пустынных ранее местах заколосились новые бутики, но никто об этом не распространяется.

Не меньше событий, чем на часовую весну, ожидается в часовую осень. В ноябре снова выйдут на сцену победители главного в мире часового приза — Grand Prix d’Horlogerie de Geneve. Часовой «Оскар» вручат во многих номинациях, благо только что члены часовой академии выдвинули своих кандидатов. Женева может снова, как в XVII веке, радоваться обретенной славе мировой столицы часового искусства.

Но гордым женевцам угрожают со всех сторон. И не только японцы, привозящие все более и более прекрасные часы на салон и на конкурс, не только немцы, голландцы, французы, американцы, успешно развивающие собственные марки. В этом году пройдет самый знаменитый часовой аукцион Only Watch, который собирают представители маленького Монако. На нем мастера со всего мира продают свои шедевры в пользу больных детей. Аукцион давно уже стал конкурсом, парадом и международной биеннале часовщиков. А теперь об отдельном часовом конкурсе объявили французы из Louis Vuitton. 25-летний капитан часового подразделения марки Жан Арно решил поддержать своих сверстников, молодых независимых часовщиков, и мобилизовал полсотни первоклассных экспертов, которые в январе будущего года определят победителя. Церемония, разумеется, состоится в Париже.

Выпускающий редактор Алексей Тарханов