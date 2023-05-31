Каннский калейдоскоп

Каждый год швейцарская ювелирно-часовая компания Chopard посвящает специальную коллекцию высокого ювелирного искусства Red Carpet Каннскому кинофестивалю. Каждый год художественный директор и сопрезидент Chopard Каролина Шойфеле создает для этой коллекции столько украшений, сколько лет главному киносмотру Европы,— в 2023 году ему исполнилось 76. Показ новинок проходит в конце мая на Лазурном берегу во время фестиваля. Так было и на этот раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Chopard, эскиз кольца Red Carpet Collection

Фото: Chopard Chopard, эскиз кольца Red Carpet Collection

Фото: Chopard

Темой Red Carpet 2023 года стало искусство. Архитектура, живопись и скульптура, литература, танец, музыка и кино, природа и даже звездное ночное небо — творческая основа нынешней каннской коллекции Chopard. А чтобы воплотить задуманное Каролиной Шойфеле, ювелиры марки задействовали в работе самые передовые технологии: в том числе и в создании новых методов огранки драгоценных камней.

Одним из главных украшений коллекции стало кольцо с овальным желтым сапфиром, который поддерживают фигурки, напоминающие античные статуи, выточенные из золота и укрытые бриллиантовыми покрывалами. Другое кольцо — из титана с овальным турмалином параиба весом чуть менее 16 карат с сердцевидными изумрудами по бокам — напоминает прозрачные воды далеких морей. В коллекции, как всегда, много крупных колье, в которых актрисы появлялись на красной ковровой дорожке Дворца фестивалей. Особого внимания заслуживает комплект из колье и кольца с желтыми бриллиантами. Общий вес желтых и бесцветных бриллиантов в колье достигает 265 карат, а центральный желтый бриллиант в кольце весит чуть менее 8 карат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Chopard, серьги Red Carpet Collection из белого золота и титана с разноцветными сапфирами, рубинами, цаворитами и бриллиантами

Фото: Chopard Chopard, серьги Red Carpet Collection из белого золота и титана с разноцветными сапфирами, рубинами, цаворитами и бриллиантами

Фото: Chopard

Драгоценные сердца всегда присутствуют у Chopard, вне зависимости от общей темы той или иной коллекции. Вот и в новую Red Carpet вошли подвеска и серьги в форме сердца из белого золота и титана, внутри которых разноцветные сапфиры, рубины и бриллианты сгруппированы в цветки с пятью лепестками. Изумруды огранки «сердце» собраны в массивное колье из белого золота и титана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Chopard, колье Red Carpet Collection из белого золота с жемчугом, разноцветными сапфирами, бриллиантами, зелеными турмалинами, опалами, бериллами и розовыми перидотами Фото: Chopard Chopard, колье Red Carpet Collection из белого золота и титана с изумрудами и сапфирами Фото: Chopard Следующая фотография 1 / 2 Chopard, колье Red Carpet Collection из белого золота с жемчугом, разноцветными сапфирами, бриллиантами, зелеными турмалинами, опалами, бериллами и розовыми перидотами Фото: Chopard Chopard, колье Red Carpet Collection из белого золота и титана с изумрудами и сапфирами Фото: Chopard

Есть в коллекции и жемчужный сотуар с центральным украшением, инкрустированным бериллами, опалами, перидотами, разноцветными сапфирами и турмалинами. Пару ему составляют длинные жемчужные серьги.

Ни одна коллекция высокого ювелирного искусства Chopard не обходится без ювелирных часов. В этом году круглые часы с фигурным циферблатом из голубого перламутра получили роскошное обрамление в виде широкого и гибкого браслета из белого золота с синими грушевидными сапфирами (общим весом 39,44 карата) и бесцветными бриллиантами огранок «маркиз» (8,96 карата), «бриллиант» (8,45 карата) и «груша» (3,95 карата). Контрастом к его холодной синеве выглядит жесткий браслет-кафф из белого золота и титана, инкрустированный камнями теплого оттенка: красными и мандариновыми гранатами (22,9 карата), желто-оранжевыми сапфирами (129,55 карата), желтыми и бесцветными (13,13 карата) бриллиантами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Chopard, браслет Red Carpet Collection из белого золота и титана с мандариновыми гранатами, желто-оранжевыми сапфирами, желтыми и бесцветными бриллиантами Фото: Chopard Chopard, часы с секретом Red Carpet Collection из белого золота с перламутром, сапфирами и бриллиантами Фото: Chopard Следующая фотография 1 / 2 Chopard, браслет Red Carpet Collection из белого золота и титана с мандариновыми гранатами, желто-оранжевыми сапфирами, желтыми и бесцветными бриллиантами Фото: Chopard Chopard, часы с секретом Red Carpet Collection из белого золота с перламутром, сапфирами и бриллиантами Фото: Chopard

С 1998 года, когда Chopard стала официальным партнером Каннского кинофестиваля, компания создает для него все призы, в том числе и главный, «Золотую пальмовую ветвь», а также специальный приз молодым актеру и актрисе Trophee Chopard. Как и все украшения и часы Chopard, призы выполнены из золота с сертификатом Fairmined.

Екатерина Зиборова