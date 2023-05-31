Подушки без опасности

На Watches & Wonders в Женеву часовщики Hermes Horloger привезли новые варианты спортивных Н08, в том числе однокнопочный хронограф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Креативный директор часового направления марки Филипп Делоталь

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Креативный директор часового направления марки Филипп Делоталь

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Что такое «часы Hermes» — вопрос вопросов. Мне рассказывал французский дизайнер Марк Бертье (1935–2022) о том, как легендарный глава Hermes Жан-Луи Дюма просил его сделать подобные часы. «Он начал так,— вспоминал Бертье.— "У меня для вас сложнейшее задание: спроектировать мужские часы". "Что же тут сложного? — спросил я его в ответ.— Никаких проблем, я дизайнер, в чем вопрос?" "Как в чем вопрос? Как это нет проблем? — продолжил Жан-Луи.— Скажите мне тогда, что такое мужские часы Hermes? Не знаете? Идите же и подумайте, дорогой Марк". Я вышел с ощущением, что мне предстоит спасти мир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Hermes H08

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Hermes H08

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Мне вспомнились эти слова Марка Бертье, потому что созданные им в 2010-м и переизданные маркой в 2018-м квадратные часы Hermes Carre H, несомненно, родственники впервые появившихся в 2021-м Hermes H08. «Нам нужны были спортивные часы,— говорит креативный директор часового направления марки Филипп Делоталь.— Но мы не специализируемся на спортивных моделях, часах для дайверов. Мы просто сделали часы, которые можно носить каждый день. Часы для любой погоды, любого времени, любой цели. Для спорта? Возможно. Уж точно для удовольствия».

Форму корпуса H08 не так-то просто определить. Дизайнеры сделали не чистый «квадрат» и не «подушку», а неведому зверушку — очень приятные на ощупь, скругленные по углам квадратные часы. В этом году они местами шероховатые, местами гладкие, черно-матовые и ярко-блестящие, с однотонным циферблатом, но с цветными акцентами часовых меток и секундных стрелок. Настоящие «мужские часы Hermes», с той, однако, разницей, что при размере корпуса в 39 мм у «трехстрелочников» и 42 мм у хронографа их могут носить (и носят вовсю) также и женщины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Hermes H08

Фото: Hermes Hermes H08

Фото: Hermes

В этом году Н08 сменили сталь или титан на новый корпус-моноблок из композита на основе углерода и графена. Притом что поверхность часов абсолютно гладкая, черный корпус с заметным рисунком напоминает не о синтетическом, а о природном материале: черном дереве или отполированном камне — особенно по контрасту с обрамлением циферблата из матового титана.

Еще более это заметно в новом хронографе, циферблат и счетчики которого кажутся вырезанными из черного вулканического камня с сочетанием гладких и шероховатых поверхностей. Это своего рода скульптура, которая оживляется движением красной стрелки отсчета секунд и двух маленьких оранжевых стрелок в «озерцах», форма которых повторяет в миниатюре форму корпуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Hermes H08

Фото: Hermes Hermes H08

Фото: Hermes

Можно подумать, что дизайнеры Hermes нарочно попытались сделать сложность часов менее заметной. Счетчики не акцентированы, а вместо отдельных кнопок хронографа здесь используется только одна, спрятанная в заводной коронке. О присутствии кнопки хронографа напоминает только тонкая оранжевая каемка в ее основании. Инженеры марки не стали умножать и сложность механизма, для чего пришлось бы разработать интегрированный хронограф. Использован модуль, который добавлен к существующему уже более десятка лет, созданному совместно с родственной Vaucher Manufacture надежному базовому механизму H1837 с автоподзаводом и запасом хода около 46 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Hermes H08 Chronographe

Фото: Hermes Hermes H08 Chronographe

Фото: Hermes

На Watches & Wonders хронограф предсказуемо привлек главное внимание. Что, может быть, не совсем справедливо по отношению к другой, не менее удачной части коллекции — часам с тремя стрелками, которые в этом году вышли и в новом материале корпуса, и в новых цветах. Корпус тот же, что и у хронографа,— композит; лицевая сторона и внешнее кольцо циферблата — из титана. По цвету же это четыре разные модели, в которых присутствуют зеленый, желтый, оранжевый и синий: на ярких каучуковых ремешках и — более дискретно — на секундной стрелке, часовых метках и внутреннем кольце. У этих часов тот же механизм H1837, но поскольку не надо тратить энергию на работу хронографического модуля, запас хода побольше — 50 часов.

Свои новинки Hermes показал на стенде, который спроектировал Клеман Вьей, уже работавший над экспозицией марки на прошлом салоне. Молодой 34-летний художник, имеющий заодно диплом горного проводника, создал сложную инсталляцию, посвященную механическому сердцу часов. Но сделал это не в виде сплетений зубчатых колес в духе стимпанка, что было бы слишком прямо и не свойственно Hermes с его тонкостью. Клеман Вьей попытался в своих подвешенных в воздухе скульптурах передать напряжение пружины, ритм колебаний маятника или диаграммы распределения сил в механизме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Hermes H08

Фото: Hermes Hermes H08

Фото: Hermes

Как говорят часовщики, «Hermes создает предметы. Время для Hermes тоже предмет. Вместо того чтобы его измерять, упорядочивать, контролировать, мы отдаемся его течению, развиваем эмоции и фантазию».

Алексей Тарханов