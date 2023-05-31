Директор креативной студии Chanel Watches Арно Шастен представил на Watches & Wonders свою «космическую» капсульную коллекцию Chanel Interstellar.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор креативной студии Chanel Watches Арно Шастен

Фото: Chanel Директор креативной студии Chanel Watches Арно Шастен

Фото: Chanel

— Это ваш способ воплотить мечту о космических путешествиях?

— Я подхожу к капсульной коллекции Chanel Interstellar, как если бы я был режиссером фильма. У меня есть космический фон, на котором разворачиваются сцены, которые я хотел бы доверить своим «актрисам», часовым моделям.

Мои музы — это часы J12, Premiere, Boy-Friend, Code Coco и Monsieur. Все они способны исполнять новые роли с присущей им оригинальностью.

Они дарят мне вдохновение и каждый год помогают придумывать новые сценарии. Посмотрите на Premiere Robot: корпус часов становится телом робота-инопланетянина. Глаза и руки сделаны из бриллиантов и оживляют нашего драгоценного робота, заодно напоминая, что часы Premiere никогда не бывают скучными.

— Как вы обыгрывали прозрачность и безграничность космоса?

— Я довел до предела прозрачность сапфирового стекла в двух вариациях часов Premiere. Во-первых, Premiere X-Ray с браслетом — чередуются прозрачные звенья из искусственного сапфира и бриллиантов; во-вторых, Premiere Camelia X-Ray — корпус из сапфирового стекла сочетается со скелетонизированным механизмом Chanel Calibre 2. Механизм был полностью переработан таким образом, чтобы часовые мосты оказались в форме лепестков камелии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Chanel Premiere Robot

Фото: Chanel Chanel Premiere Robot

Фото: Chanel

— Насколько важен турбийон среди новинок 2023 года?

— Невозможно не включить турбийон в коллекцию, посвященную космосу, ведь его функция заключается как раз в том, чтобы компенсировать притяжение Земли. В J12 Diamond Tourbillon с механизмом Calibre 5 в центре клетки турбийона помещен бриллиант с 65 гранями. Разработка такого механизма невероятной сложности и тонкости стала настоящим вызовом для часовщиков. Они с успехом справились с задачей, поместив бриллиант в центр миниатюрного движущегося механизма. Часы Monsieur Tourbillon Meteorite вдохновлены падающей звездой. Точнее, фрагментом реальной кометы, поскольку циферблат сделан из метеорита. Эти часы получили мануфактурный механизм Calibre 5.1 — вариацию Calibre 5, механизма часов J12, адаптированного под часы Monsieur, снабженный указателем запаса хода.

— Глядя на часы, вы исследовали звездное небо?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Chanel. Фрагмент циферблата Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles

Фото: Chanel Chanel. Фрагмент циферблата Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles

Фото: Chanel

— Конечно. Например, затмение, когда одна планета частично скрыта в тени другой. Для этого я использовал сочетания черной и белой матовой керамики, как в коллекционном сете из семи моделей часов J12 Eclipse. Первая полностью из белой керамики, у второй есть черная полоса, проходящая по краю корпуса, как будто находящаяся в тени. Третья пересечена более широкой черной полосой — и так далее, до седьмой модели, полностью из черной керамики. Этот часовой сет — настоящее часовое событие, особенно с точки зрения того, как технологично сочетаются черный и белый, классические цвета J12.

— Вы часто используете черно-белую гамму.

— «Один цвет не может без другого, черный и белый идеально подходят друг другу»,— любила говорить Габриэль Шанель, которой посвящены специальные модели этого года. Мademoiselle J12 Cosmic — это версия из черной глянцевой керамики, на циферблате которой изображен силуэт Мадемуазель Шанель в черном вечернем платье, выделяющийся на фоне звездного неба. Ну а модель J12 Cosmic из белой керамики посвящена творческой вселенной Габриэль Шанель. Циферблат украшен бриллиантами и стилизованными рисунками, изображающими символы дома Chanel и космические объекты, а на их фоне движется минутная стрелка-комета, отсылающая к той бриллиантовой комете, которую впервые представила Габриэль Шанель в ювелирной коллекции 1932 года. Эти часы — как небесный мир, объединяющий поэзию и научную фантастику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Chanel J12 Eclipse Box

Фото: Chanel Chanel J12 Eclipse Box

Фото: Chanel

— И еще высокую моду? Это самое главное для Chanel.

— О ней говорит коллекция Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles, посвященная одному из главных инструментов закройщиков одежды: игольнице. Это кутюрные часы удивительного и одновременно гармоничного формата: с одной стороны, в нем символы вселенной Габриэль Шанель, с другой — работа лучших мастеров и художников. Я придумал пять циферблатов-картин: кружева с узором в виде камелий, композиция из классических сумок Chanel, россыпь украшений на черном твиде, вышивка из бриллиантов и выкройка черного жакета. В конце концов, будь то высокая мода или высокое часовое искусство, магия одна!

Беседовал Урс Дюмаре