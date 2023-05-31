Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Мои музы — это часы»

Арно Шастен, Chanel Watches

Директор креативной студии Chanel Watches Арно Шастен представил на Watches & Wonders свою «космическую» капсульную коллекцию Chanel Interstellar.

Директор креативной студии Chanel Watches Арно Шастен

Директор креативной студии Chanel Watches Арно Шастен

Фото: Chanel

Директор креативной студии Chanel Watches Арно Шастен

Фото: Chanel

— Это ваш способ воплотить мечту о космических путешествиях?

— Я подхожу к капсульной коллекции Chanel Interstellar, как если бы я был режиссером фильма. У меня есть космический фон, на котором разворачиваются сцены, которые я хотел бы доверить своим «актрисам», часовым моделям.

Мои музы — это часы J12, Premiere, Boy-Friend, Code Coco и Monsieur. Все они способны исполнять новые роли с присущей им оригинальностью.

Они дарят мне вдохновение и каждый год помогают придумывать новые сценарии. Посмотрите на Premiere Robot: корпус часов становится телом робота-инопланетянина. Глаза и руки сделаны из бриллиантов и оживляют нашего драгоценного робота, заодно напоминая, что часы Premiere никогда не бывают скучными.

— Как вы обыгрывали прозрачность и безграничность космоса?

— Я довел до предела прозрачность сапфирового стекла в двух вариациях часов Premiere. Во-первых, Premiere X-Ray с браслетом — чередуются прозрачные звенья из искусственного сапфира и бриллиантов; во-вторых, Premiere Camelia X-Ray — корпус из сапфирового стекла сочетается со скелетонизированным механизмом Chanel Calibre 2. Механизм был полностью переработан таким образом, чтобы часовые мосты оказались в форме лепестков камелии.

Chanel Premiere Robot

Chanel Premiere Robot

Фото: Chanel

Chanel Premiere Robot

Фото: Chanel

— Насколько важен турбийон среди новинок 2023 года?

— Невозможно не включить турбийон в коллекцию, посвященную космосу, ведь его функция заключается как раз в том, чтобы компенсировать притяжение Земли. В J12 Diamond Tourbillon с механизмом Calibre 5 в центре клетки турбийона помещен бриллиант с 65 гранями. Разработка такого механизма невероятной сложности и тонкости стала настоящим вызовом для часовщиков. Они с успехом справились с задачей, поместив бриллиант в центр миниатюрного движущегося механизма. Часы Monsieur Tourbillon Meteorite вдохновлены падающей звездой. Точнее, фрагментом реальной кометы, поскольку циферблат сделан из метеорита. Эти часы получили мануфактурный механизм Calibre 5.1 — вариацию Calibre 5, механизма часов J12, адаптированного под часы Monsieur, снабженный указателем запаса хода.

— Глядя на часы, вы исследовали звездное небо?

Chanel. Фрагмент циферблата Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles

Chanel. Фрагмент циферблата Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles

Фото: Chanel

Chanel. Фрагмент циферблата Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles

Фото: Chanel

— Конечно. Например, затмение, когда одна планета частично скрыта в тени другой. Для этого я использовал сочетания черной и белой матовой керамики, как в коллекционном сете из семи моделей часов J12 Eclipse. Первая полностью из белой керамики, у второй есть черная полоса, проходящая по краю корпуса, как будто находящаяся в тени. Третья пересечена более широкой черной полосой — и так далее, до седьмой модели, полностью из черной керамики. Этот часовой сет — настоящее часовое событие, особенно с точки зрения того, как технологично сочетаются черный и белый, классические цвета J12.

— Вы часто используете черно-белую гамму.

— «Один цвет не может без другого, черный и белый идеально подходят друг другу»,— любила говорить Габриэль Шанель, которой посвящены специальные модели этого года. Мademoiselle J12 Cosmic — это версия из черной глянцевой керамики, на циферблате которой изображен силуэт Мадемуазель Шанель в черном вечернем платье, выделяющийся на фоне звездного неба. Ну а модель J12 Cosmic из белой керамики посвящена творческой вселенной Габриэль Шанель. Циферблат украшен бриллиантами и стилизованными рисунками, изображающими символы дома Chanel и космические объекты, а на их фоне движется минутная стрелка-комета, отсылающая к той бриллиантовой комете, которую впервые представила Габриэль Шанель в ювелирной коллекции 1932 года. Эти часы — как небесный мир, объединяющий поэзию и научную фантастику.

Chanel J12 Eclipse Box

Chanel J12 Eclipse Box

Фото: Chanel

Chanel J12 Eclipse Box

Фото: Chanel

— И еще высокую моду? Это самое главное для Chanel.

— О ней говорит коллекция Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles, посвященная одному из главных инструментов закройщиков одежды: игольнице. Это кутюрные часы удивительного и одновременно гармоничного формата: с одной стороны, в нем символы вселенной Габриэль Шанель, с другой — работа лучших мастеров и художников. Я придумал пять циферблатов-картин: кружева с узором в виде камелий, композиция из классических сумок Chanel, россыпь украшений на черном твиде, вышивка из бриллиантов и выкройка черного жакета. В конце концов, будь то высокая мода или высокое часовое искусство, магия одна!

Беседовал Урс Дюмаре

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...