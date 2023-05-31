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Фигуры высшего пилотажа

Zenith показал новых «пилотов»

Пилотские часы Zenith известны чуть ли не с начала прошлого века. Но в этом году два новых «пилота» — Pilot Automatic и Pilot Big Date Flyback — заслуживают отдельного рассказа.

Zenith Pilot Big Date Flyback Steel

Zenith Pilot Big Date Flyback Steel

Фото: Zenith

Zenith всегда гордилась тем, что она единственная на свете часовая марка, имеющая право писать на циферблате слово Pilot. Причем в двух вариантах. Создатель Zenith Жорж-Фавр Жако запатентовал и французское название Pilote в 1888 году, и английское Pilot 1904-м, когда авиация была игрушкой, рискованным экспериментом фантазеров, а каждый самолет, в отличие от часов, существовал, считайте, в единственном экземпляре.

Но уже тогда среди, как сказали бы сейчас, «посланников и друзей марки» были пионеры авиации Луи Блерио и Леон Моран. 25 июля 1909 года 37-летний Блерио впервые в мире перелетел через Ла-Манш на созданном им самолете. Год спустя 25-летнему Морану, участвовавшему на самолете, созданном Блерио, в воздушных состязаниях в Реймсе, удалось развить скорость более 100 км/ч. Оба пилота носили Zenith.

Zenith Pilot Big Date Flyback Steel

Zenith Pilot Big Date Flyback Steel

Фото: Zenith

Zenith Pilot Big Date Flyback Steel

Фото: Zenith

«Я очень доволен этими часами, которые служат мне верой и правдой и которые я неизменно рекомендую всем, кому требуется высокая точность»,— говорил Луи Блерио. «Zenith! Не правда ли, название марки идеально подходит авиаторам? Технически совершенный инструмент измерения времени в привлекательном корпусе — вот что такое часы Zenith»,— соглашался Леон Моран.

Точность была тем более важна, что часы на руке долгое время оставались единственным прибором в полете. Первые хрупкие летательные аппараты не могли поднять ничего, кроме летчика и мотора, и не имели ни кабины пилота, ни приборной доски.

Помня о своих исторических авиационных победах, Zenith делала раньше свои «пилоты» нарочито винтажными: в крупном размере вплоть до 48 мм, как будто бы для пилотских перчаток-краг, с заводной коронкой-«луковицей», в стальном, а иногда и в подчеркнуто художественном медном корпусе. Новая коллекция сделана не по лекалам массивных «пилотов» прошлого — это часы в достаточно компактных корпусах 40 мм и 42,5 мм.

Zenith Pilot Big Date Flyback Ceramic

Zenith Pilot Big Date Flyback Ceramic

Фото: Zenith

Zenith Pilot Big Date Flyback Ceramic

Фото: Zenith

У них современный облик, отсылающий к авиационным моделям не прямо, но опосредованно. Например, рифленый циферблат напомнит о гофрированных алюминиевых крыльях летательных аппаратов 1930-х годов. Крупный шрифт светящихся в темноте цифр и рисунок стрелок близки дизайну авиационных приборов. А если посмотреть на механизм сквозь прозрачную заднюю крышку, белая линия на черном маховике подзавода похожа на уровень горизонта на высотометре. Заводная головка, хотя и стала меньше и изменила форму на более современную, сохранила каннелюры для использования в перчатках.

Механизм Zenith El Primero

Механизм Zenith El Primero

Фото: Zenith

Механизм Zenith El Primero

Фото: Zenith

Несколько лет назад Zenith уже выпускала Pilot Type 20 Extra Special в уменьшенном корпусе 40 мм, но в более «историческом» облике и с механизмом Elite, который марка разрабатывала специально для своих костюмных часов с тремя стрелками. В новых «пилотах» стоит самый знаменитый механизм марки El Primero, который не зря называют лучшим автоматическим хронографом ХХ века. Изобретенный в 1960-х, он не переставал совершенствоваться. Новый высокочастотный El Primero 3620 использован в Pilot Automatic, а Pilot Big Date Flyback получил El Primero 3652 с функцией мгновенного возврата flyback (она позволяет обнулять и перезапускать хронограф одним нажатием кнопки) и «большой датой». Оба варианта часов вышли как в матовом стальном, так и в черном керамическом корпусе.

Zenith Pilot Automatic Steel

Zenith Pilot Automatic Steel

Фото: Zenith

Zenith Pilot Automatic Steel

Фото: Zenith

В фанерных кабинах самолетов — будь то истребитель Первой мировой или почтовый гидроплан послевоенных линий — часы оставались рабочим инструментом пилота и штурмана. Вычисления, которые производились в воздухе с помощью логарифмической линейки, требовали секундной точности измерения времени. Навигация в воздухе была сродни морской, широту и долготу определяли секстаном, хронометр на борту самолета был нужен так же, как на борту корабля.

Теперь развитие электроники изменило роль часов на борту. Из главного, а то и единственного навигационного инструмента они превратились в запасной механизм, дублирующий показания приборов. Поэтому пилотские часы сейчас скорее модная вещь, напоминающая о тех временах, когда от них действительно зависела жизнь. Если с ними и отправляются в полет, то чаще пассажиры. И главным здесь становится не только качество механизма, но и дизайн.

Zenith Pilot Automatic Ceramic

Zenith Pilot Automatic Ceramic

Фото: Zenith

Zenith Pilot Automatic Ceramic

Фото: Zenith

Zenith показала класс, выпустив часы-игрушку, но вполне приспособленную для реального использования в кабине самолета. Среди особенностей новых «пилотов» и возможность легкой смены ремешка — у Pilot Automatic это черный каучук или цвет хаки с имитацией ткани, а у хронографа — каучук и коричневая натуральная кожа. Впереди, надо надеяться, еще и модель с GMT, востребованная нынешними воздушными путешественниками.

Алексей Тарханов

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