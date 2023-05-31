Часы раздумий

Каждый год накануне женевского салона Watches & Wonders марка Cartier показывает в Париже свои новинки в узком кругу друзей-журналистов. Так было и в феврале 2023 года в парижском отеле «Крийон».

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Фото: Cartier Cartier Baignoire

Фото: Cartier

В чем смысл торопить показ, который состоится через два месяца в Женеве? Думаю, это возможность для марки собрать мнения о тех новинках, что они приготовили своим клиентам. Привычные оргазмические крики «Amazing!» и «Beautiful!», которые испускают на больших женевских показах приглашенные журналистки, несут в себе мало информации, хотя, безусловно, ласкают слух пиар-служб.

Конечно, присутствовавшие в «Крийоне» журналисты не учиняли новинкам пристрастный разбор. Все же за столом собрались ироничные, но воспитанные люди. Тем не менее многое можно было понять по их реакции, по той цепкости, с которой они принимали одни модели, и вежливому вниманию, с которым рассматривали другие.

В этот раз Cartier приготовили для Watches & Wonders почти 60 новинок, значительно больше, чем другие бренды. Возможно, заработала программа гибкой перестройки производства, о которой технологи марки рассказали на встрече, проходившей в Швейцарии в прошлом году. С такой инженерной мощью за плечами у часовщиков и дизайнеров развязаны руки для творчества в пределах «лексикона Cartier», более чем столетнего опыта развития классических линий французской марки. Среди них, кстати, не только модели начала ХХ века. Как говорит Сирилл Виньерон, таким же успешным до сих пор остается появившийся уже на нашей памяти знаменитый Ballon Bleu.

Cartier Cartier Prive Tank

Фото: Cartier

В коллекционной серии Cartier Prive в этом году были показаны новые Tank в двух вариантах: с обычным циферблатом и в виде скелетона. Здесь цифры были выгравированы непосредственно на кольце, словно на астрономических приборах XIX века. Tank — классический пример того, как в до мелочей изученных линиях можно найти новую деталь. Это было заметно и в 11 новых моделях Tank Americaine и особенно в часах Santos-Dumont, на микророторе которых появилась миниатюрная модель авиетки «Демуазель» Альберто Сантос-Дюмона. Не функциональная деталь, а игрушка, напоминание о том, что часы — это не только инструмент, но и забава для взрослых, знающих толк в игре.

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Фото: Cartier Cartier Baignoire

Фото: Cartier

Очень подробно была представлена серия Baignoire — 11 вариантов идеальных женских часов с красивым овальным корпусом. К ним было добавлено столько же Baignoire в вариантах haute joaillerie, но мне показалось, что, как бы ни были они хороши, главное достоинство линии — простота. Одной из самых удачных моделей для меня стали гладкие золотые часы без украшений на тонком браслете-бэнгл. Это классическая женская модель, которую редко встретишь при нынешней моде на стирание гендерных различий. Чтобы стирать границы, нужно сначала хорошо их провести — и Cartier делает это с блеском.

Ювелирные Tank оказались очень удачны, особенно сложные и разноцветные браслеты в духе классических Tutti Frutti. Отчасти это символ процветания часового дела Cartier, которое идет рука об руку с другими направлениями деятельности компании. Таким же совместным успехом часовщиков, ювелиров и инженеров стала серия Clash [Un]limited с идеально спроектированным золотым браслетом с маленькими вращающимися шариками. Cartier снова предлагает своим клиентам тактильные впечатления, как и в прошлогодних Coussin Innovation. Вращать шарики так же приятно, как перебирать четки. Эти часы радуют не только глаза, но и пальцы.

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За нашей реакцией внимательно следили хозяева, в том числе глава марки Сирилл Виньерон. По традиции он начал встречу с короткого выступления. Не у доски с микрофоном, а дружески, почти вполголоса. С тем большим вниманием собравшиеся к нему прислушивались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cartier Santos-Dumont Micro-Rotor

Фото: Cartier Cartier Santos-Dumont Micro-Rotor

Фото: Cartier

Роль и вес Cartier в индустрии сейчас настолько сильны, что бренд не только оценивает ситуацию и подстраивается под нее, но и существенно ее меняет. Сирилл Виньерон не скрывал, какой мелодией будет вдохновляться в этом году и какого ответа ждет от рынка. Уже в прошлом году Cartier вышла на вторую в мире позицию по торговле часами. Впереди только Rolex, но с ним соперничать бессмысленно, в конце концов, часы — лишь часть бизнеса Cartier. В этой комфортной позиции марка способна сосредоточиться на других вещах, которые могут показаться далекими от часовых салонов.

Заметно было внимание, которое Cartier уделяет «ответственной роскоши». Эта тема выглядит для наших соотечественников чересчур политкорректной, едва ли не противоречащей самой идее люкса как «сладкого греха»: не согрешишь — не покаешься. Но марка всерьез этим занимается. Часовое производство далеко не так масштабно, затратно и губительно для природы, как производство автомобилей или стали, но, уверен Сирилл Виньерон, точно так же нуждается в экологическом совершенствовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cartier La Panthere de Cartier

Фото: Cartier Cartier La Panthere de Cartier

Фото: Cartier

Он с гордостью говорил о том, что часовые и ювелирные фабрики Cartier заботятся не только об используемых материалах и сырье, но и о сотрудниках. Кроме того, все производственные мощности марки и ее бутики придерживаются строгих стандартов экономии энергии и воды и минимального влияния на атмосферу. «Ноль загрязнения воздуха, ноль загрязнения воды»,— подчеркнул Виньерон, перечислив предприятия, имеющие «платиновую» и «золотую» сертификации.

Мы поняли, что это еще одна домашняя заготовка к Watches & Wonders, когда в последний день салона в Женеве было объявлено о том, что Cartier и группа Kering выступили с совместной Watch & Jewellery Initiative 2030. Ее цель — защита природы: «Если не мы, то кто же? Если не сейчас, то когда?» Новый взгляд на индустрию роскоши — не меньшая новость, чем новые коллекции года.

Алексей Тарханов