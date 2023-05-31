Доказано телом

В Милане швейцарская часовая марка Hublot показала новую серию часов Spirit of Big Bang Sang Bleu, сделанную вместе со швейцарским художником Максимом Плесчиа-Буши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буши снова работает с Hublot, но на сей раз с линией Spirit Of Big Bang

Фото: Hublot Максим Буши снова работает с Hublot, но на сей раз с линией Spirit Of Big Bang

Фото: Hublot

Руки, шея, голова Максима украшены голубыми узорами. Сапожник не ходит без сапог, мастер татуировки должен выступать главной рекламой своей марки Sang Bleu. Швейцарец — один из признанных авторитетов в старинном искусстве, соединяющем графику с медициной, моду с психологией.

«Конечно, я очень рад продолжению работы с Hublot,— говорит Буши.— И Sang Bleu, и Hublot привержены принципам фьюжен, они объединяют материалы, технологии и культуры. Я всегда мечтал о таком сотрудничестве. Общее видение, мой дизайн и их инженерия. В результате получается что-то совершенно новое, равно интересное для нас обоих».

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Мы беседуем с Максимом в миланском бутике Hublot, где новые Spirit of Big Bang Sang Bleu можно взять в руки — в сущности, единственный способ понять, нравятся они или нет. Это не первое сотрудничество художника с часовщиками, но раньше он работал с моделями другой формы — круглыми Big Bang. А в этот раз ему доверили определить новый облик единственной «бочки» в модельной линейке Hublot.

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Буши не ограничился рисунком на циферблате, как сделали бы на его месте многие. Прозрачная металлическая структура в форме ромба в центре включила и стрелки хронографа. Ромбу в центре отвечает общий рисунок корпуса, чем-то напоминающий шлем рыцарского доспеха. Всего марка Hublot выпустила пять вариантов. Первый — из черной керамики, два с золотым корпусом из фирменного сплава King Gold и два из титана. Среди корпусов из металлов есть и бриллиантовые паве.

«Из вашей родной Швейцарии вы уехали в Лондон делать татуировки знаменитостям. Ваша работа над часами, выходит, возвращение домой, к корням и истокам?» — спрашиваю я Максима.

«Символически да, вы правы, — отвечает он.— В моем восьмилетнем сотрудничестве с Hublot есть что-то от возвращения домой. И к тому же, как истинный швейцарец, я всегда любил часы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Hublot Spirit Of Big Bang Sang Bleu King Gold

Фото: Hublot Hublot Spirit Of Big Bang Sang Bleu King Gold

Фото: Hublot

Максим Буши — профессиональный художник, который учился в Лозанне. Сначала психологии, потом окончил Школу искусств кантона Во, которая не только сделала его первоклассным дизайнером-графиком, но и дала почувствовать, что это не совсем то, чего он хотел. Но школа им не забыта. В рисунках для татуировок Буши ориентируется на европейское искусство ХХ века, русский авангард и все, что из него произросло, в том числе деконструктивизм.

«"Голубая кровь" — это намек на аристократизм?» — спрашиваю я его. «Отчасти. Но и игра слов,— отвечает Буши,— связанная и с тем, что татуировка делалась синими чернилами, и с тем, что рисунки носили на себе как раз не аристократы, а уголовники, матросы, спортсмены, рэперы».

Он любит геометрию и уверяет, что начала геометрии есть в самых примитивных культурах. Прямоугольники, треугольники, круги или, как в этот раз, ромбы — древнейшие составляющие татуировок тех народов, которым, как считается, были открыты магические тайны. Верит ли в магию сам швейцарец — другой разговор.

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Часовое дело имеет очень строгие коды, есть ли нечто подобное в татуировке? «Ну прежде всего я не писатель, я писец,— смеется Максим.— Еще не хватало, чтобы я рассказывал свои истории на чужом теле. Тату — это техника. Так музыка — это звук. Нет кода в случайном звуке, но есть код в музыке. Существуют шаблоны в каждой культуре, которая использует тату в своих целях: художественных, религиозных, колдовских. Есть татуировки, понятные только их носителю. А есть стандартные, как в комиксах про моряков. Один человек может носить и то и другое, один художник может делать совсем разные рисунки. Так и в часах, есть ведь огромная разница между Big Bang и Spirit of Big Bang».

Разницу Буши видит прежде всего в изменении формы, а значит, и в изменении контекста. Для него старинная «бочка», статистически более редкая, чем круг, форма часового корпуса, более современна. «Потому что это идеальная форма смарт-часов, форма экрана». Художник уверен, что в ближайшем времени «бочка» станет скорее правилом, чем исключением. Часы такой формы более эргономичны, их приятнее носить — тут уж в нем говорит профессиональный дизайнер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буши за работой над дизайном часов Hublot Spirit Of Big Bang Sang Bleu King Gold

Фото: Hublot Максим Буши за работой над дизайном часов Hublot Spirit Of Big Bang Sang Bleu King Gold

Фото: Hublot

Я спрашиваю, приходили ли к нему за татуировками люди, купившие сделанные им часы. Максим отвечает, что такое было два-три раза. Не в этом цель. На самом деле часы Sang Bleu скорее замена татуировки. «Есть люди,— говорит он,— которые не могут носить тату по чисто социальным причинам. Но они могут надеть мои часы и чувствовать себя так, как будто бы я поработал над их запястьем».

Для Буши татуировка — это нечто особенное. Знак, не подверженный короткому циклу создания и разрушения: купил — выбросил. Часы для него такое же олицетворение вечности.

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«Мы выбираем художников не по принципу их известности, количества выставок или рекордов на аукционах,— объясняет мне глава Hublot Рикардо Гвадалупе.— Казалось бы, мы живем в разных мирах, что общего у строгого часового искусства и абсолютной отвязности татуировщика. Но стоит присмотреться, как вы увидите: нас объединяет главное — свобода».

«Швейцарец, влюбленный в часы, я всегда мечтал о подобном сотрудничестве,— говорит Буши.— Но какая марка, по-вашему, доверит их сделать художнику тату? Только Hublot!»

Алексей Тарханов