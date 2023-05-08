Художницу Катрин Ненашеву задержали в Приозерске по ориентировке

Катрин Ненашева была задержана в городе Приозерск Ленинградской области. Об этом сообщила сама художница в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной). По ее словам, она была задержана по поступившей ориентировке.

«Задержали под Питером в городе Приозерск, говорят, на меня поступила ориентировка. Пришли за мной прямо в кафе. Отвозят в розыск»,— говорится в сообщении на странице художницы.

В марте 2022 года Катрин Ненашева создала проект «Я остаюсь» для тех, кто не может или не хочет уезжать из России. «Мы проводили подпольно антивоенные концерты в закрытом формате, дискуссии и устраивали вечера писем политзаключенным»,— рассказывала она «Бумаге».

В июле Катрин Ненашеву, которая координировала проект «Подростки и котики» в «Открытом пространстве» в Москве, забрали в отделение для дачи показаний. Как писало издание «Спектр», ее отпустили с обязательством о явке для составления протокола о пропаганде ЛБГТ среди несовершеннолетних. Проект «Подростки и котики» был нацелен на поддержку детей, столкнувшихся с зависимостью, травлей, насилием и имеющих проблемы с психическим здоровьем.

В сентябре 2018 года Катрин Ненашева провела несколько акций против пыток. Во время одной из них художница была задержана, на нее составили протокол об административном правонарушении. После этого галерея на Солянке отменила ее выставку «Груз 300. Коллажи переживаний», которая была посвящена пыткам.

Анастасия Ларина