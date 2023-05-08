Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели встречу в Кремле. Господин Путин принял приглашение коллеги посетить Киргизию в этом году.

«Россия является крупнейшим инвестором, по объемам прямых капиталовложений мы занимаем первое место. И уверен, что эта тенденция будет только набирать силы, набирать обороты»,— сказал господин Путин на встрече (цитата по сайту Кремля).

Господин Жапаров поблагодарил президента России за приглашение. «Очень рад, что у нас встреча проходит в Москве в преддверии торжественного мероприятия по случаю 78-й годовщины Великой Победы»,— отметил он. Завтра президент Киргизии примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы.

Из иностранных лидеров помимо господина Жапарова в торжествах примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.