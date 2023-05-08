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Коммерсантъ FM
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ООН: с начала военного конфликта на Украине погибли 8,7 тыс. мирных жителей

Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало обновленную статистику о жертвах среди мирного населения Украины. С 24 февраля 2022 года по 8 мая 2023-го на Украине погиб 8791 мирный житель, 14 815 получили ранения.

Среди погибших 3977 мужчин, 2367 женщин, 271 мальчик, 217 девочек. Пол 1928 взрослых и 31 ребенка определить не удалось. Среди раненых 4088 мужчин, 2730 женщин, 433 мальчика, 309 девочек.

Согласно имеющейся у ООН статистике, на подконтрольной Украине части Донбасса погибли 4010 человек, 5636 — ранены. На территориях ДНР и ЛНР, контролируемых Россией, 692 убитых и 2382 раненых.

Большая часть мирных жителей пострадала в ходе применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения — 7297 человек погибли, 14 022 ранены.

Как отмечают в ООН, реальные цифры могут быть гораздо выше. Информация о погибших и раненых поступает с задержкой из регионов, где идут интенсивные боевые действия: речь идет о Мариуполе, Изюме, Лисичанске, Попасной, Cеверодонецке.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

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