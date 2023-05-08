Суд в Оренбурге арестовал главу компании после падения карусели, из-за которого пострадали 20 человек

Дзержинский районный суд Оренбурга заключил под стражу руководителя ООО «Аттракцион-Сервис» Александра Плинина. Компания предоставляет услуги в «Орен-парке», где 6 мая упала карусель, в результате чего пострадали 20 человек. Александра Плинина обвиняют в оказании небезопасных услуг, причинивших по неосторожности тяжкий вред здоровью (п.п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

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«Постановлением Дзержинского районного суда г. Оренбурга Плинину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 07.07.23 г.»,— говорится в сообщении суда в Telegram-канале.

6 мая на аттракционе «Цепочная карусель» в Парке имени 50-летия СССР произошла авария, в которой пострадали в том числе 12 детей. По данным СК по Оренбургской области, во время работы аттракциона произошло обрушение опорной колонны. В этот же день было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

7 мая СК по Оренбургской области сообщил о задержании руководителей компаний, обслуживающих аттракционы в «Орен-парке» на территории Парка имени 50-летия СССР. Это ООО «Аттракцион-Сервис» (предоставляет услуги отдыхающим) и ООО «Винтаж» (отвечает за техническое обслуживание аттракционов). Также задержан человек, фактически организовывающий установление и эксплуатацию аттракционов в «Орен-парке».

Мария Федотова