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Коммерсантъ FM
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Военные строители возвели новый военный городок в Чечне

В населенном пункте Серноводское Чеченской Республики построен новый военный городок площадью более 54 га — более 50 объектов. Строительство длилось почти год, сообщает Минобороны РФ. Ранее военные городки возвели в населенных пунктах Борзой и Шали.

На территории военного городка находятся казармы, общежития, парковая зона для военной техники, спорткомплекс, столовые и пр. На его открытии присутствовали замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов, глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель чеченского парламента Магомед Даудов.

Также состоялась рабочая встреча. На ней Тимур Иванов обсудил с главой Чечни сотрудничество и развитие инфраструктуры.

Мария Федотова

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