В Перми возле известного долгостроя на ул. Пушкарской начали возводить новый ЖК

В Перми возле завершенного долгостроя на ул. Пушкарской, 142 началось возведение жилого комплекса «Мост». Новостройка возводится на ул. Пушкарской, 142а, девелопер объекта – пермская компания СЗ «Дом-строй». Как указано на сайте жилого комплекса, к вдавливанию свай на участке компания приступила в апреле этого года. По данным проектной декларации, разрешение на строительство объекта было получено 26 января.

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ЖК «Мост» возводится на соседнем с бывшим долгостроем участке в 5 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений будущего дома составит 20 тыс. кв. м. 26-этажный дом рассчитан на 321 квартиру. Возле дома запроектировано 64 машиноместа, детская и спортивная площадки разместятся на стилобатной части здания.

Как указано в сервисе kartoteka.ru, ООО СЗ «Дом-строй» зарегистрировано в ноябре 2022 года, возглавляет компанию Константин Алакин. Господин Алакин владеет московской оптовой компанией ООО ТД «Хорошая новость» и пермским ООО «Экосклад» (оптовая торговля мясо и мясопродуктами). Учредителем СЗ «Дом-строй» указаны строительное ООО «Русразвитие» (90%) Романа Холина и Валерия Васильева (10%). Господин Холин, уроженец Красновишерского района, ранее в качестве ИП занимался лесозаготовками. СЗ «Дом-строй» зарегистрирован в соседнем доме, бывшем долгострое на ул. Пушкарская, 142, возведение которого было завершено в 2021 году (застройщик ООО «Сириус»).