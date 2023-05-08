В свердловском Ивделе произошел пожар в помещении исправительной колонии

В городе Ивдель Свердловской области загорелось чердачное помещение исправительной колонии №62, сообщила пресс-служба регионального ГУФСИН. Пострадавших среди осужденных и сотрудников нет (всего в колонии отбывают наказание около 300 человек).

Как передает «РИА Новости», возгорание произошло в 11:14 мск (9:14 мск). К тушению привлечены пять пожарных расчетов. Пожар локализован, причины возгорания уточняются.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что огонь охватил кровлю клуба исправительной колонии. Заключенных вывели из помещения.

Лусине Баласян