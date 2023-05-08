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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на железной дороге в Челябинской области

Пресс-служба управления ФСБ по Челябинской области сообщила, что на перегоне железной дороги региона предотвращена диверсия. В ее организации, по данным спецслужбы, участвовали три человека, они задержаны, передает ТАСС.

«В результате в Магнитогорске задержаны трое граждан. Диверсию планировалось устроить на участке Южно-Уральской железной дороги в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение»,— сообщил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах.

В пресс-службе регионального управления ФСБ уточнили, что задержание было произведено в ночь на 8 мая. Как передает ТАСС, ночью 7 мая на перегоне Супряк-Цемзавод зафиксировали возгорание релейного и батарейного шкафов. «В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста»,— добавил источник «Интерфакса».

Лусине Баласян

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