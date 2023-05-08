Часть техники с пермского парада отправится сразу на СВО

Краевые власти анонсировали список военной техники, которая будет представлена в Перми на военном параде 9 мая. В торжественном прохождении войск на главной площади краевого центра примут участие РСЗО «Град», 2С31 «Вена», Гаубица «Мста-Б», САО 2С23 «Нона-СВК», пушка МЛ-20, пушка М-30, пушка А-19, миномет 120-мм, миномет 240-мм, пушка 100-м противотанковая. Некоторые из них будут представлены впервые, говорится в сообщении пресс-службы губернатора. Образцы вооружений были созданы на предприятиях города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Часть современного вооружения сразу после парада отправится в зону специальной военной операции на Украине.