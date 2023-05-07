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Коммерсантъ FM
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Умер захвативший в плен Че Гевару боливийский генерал Прадо Сальмон

Боливийский генерал Гари Прадо Сальмон, захвативший в плен аргентинского революционера Эрнесто «Че» Гевару в 1967 году, скончался 6 мая в возрасте 84 лет. Об этом сообщил его сын Гари Прадо Арауз.

«Он умер в окружении жены и детей»,— написал он в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена; цитата по AFP).

Гари Прадо Сальмон командовал батальоном рейнджеров, который 8 октября 1967 года разгромил партизанский отряд и захватил в плен 39-летнего Эрнесто Гевару. Днем позже его казнили боливийские военные. Конгресс Боливии объявил генерала национальным героем за его роль в поимке «Че».

Гари Прадо Сальмон остался парализованным после того, как в 1981 году был случайно ранен в позвоночник. Он оставил службу в армии в 1988 году. С середины апреля 2023 года у отставного генерала возникли осложнения со здоровьем.

Родившийся в Аргентине Эрнесто Гевара — команданте Кубинской революции 1959 года, был также кубинским государственным деятелем.

Мария Федотова

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