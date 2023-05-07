Скончался бывший директор Санкт-Петербургской строительной корпорации Борис Суровцев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования друзьям и коллегам учредителя и бывшего генерального директора АОЗТ «Санкт-Петербургская строительная корпорация» Бориса Суровцева. О его смерти сообщили 7 мая в пресс-службе Смольного.

Господин Беглов назвал Бориса Суровцева человеком, посвятившим свою жизнь развитию Петербурга. Почетный строитель РФ родился в Ленинграде 10 июня 1935 года. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта имени академика В.Н.Образцова (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I), работал в партийных и советских органах Ленинграда.

На его счету 120 научных публикаций, включая монографии по проблемам экономики и управления, публицистические очерки и статьи. Борис Суровцев награжден орденами Трудового Красного знамени и «Знак Почета».

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