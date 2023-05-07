Мошенники похитили у экс-гендиректора «ЛУКОЙЛ-ПНГП» миллион долларов

Бывший гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» (ПНГП), экс-депутат Пермской думы Рустям Хисаев стал жертвой мошенников. Как сообщает телеграм-канал Mash, в 2019 году господин Хисаев начал работать с инвестфондом SaxInvest, финансисты которого предложили ему вложиться в алмазодобывающее предприятие в Африке и несколько IT-компаний. В общей сложности Рустям Хисаев перечислил в фонд около $1 млн. Спустя полтора года он попытался снять $300 тыс., однако получил письменный отказ, а спустя некоторое время представители SaxInvest перестали выходить на связь. В 2021 году господин Хисаев обратился в полицию с заявлением, к нему присоединились еще двое предпринимателей — общий ущерб на троих 171,5 млн руб. Сейчас финансистов разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье о хищении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Рустям Хисаев в начале 2000-х годов возглавлял АО «Транснефть-Прикамье», затем АО «СМП-Нефтегаз» в Республике Татарстан. Позже приехал в Пермь, занял должность гендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка», в 2011 году избрался депутатом Пермской думы. В конце 2014 года возглавил другую «дочку» ЛУКОЙЛа — ныне недействующее ООО «ЛУКОЙЛ — Коробковский газоперерабатывающий завод» в Волгоградской области. Сейчас, по данным «Ъ-Прикамье», работает в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС), руководит одним из строительных проектов предприятия.