В свердловском поселке Первомайский загорелись склады с порохом

В поселке Первомайский в Свердловской области загорелись два склада с порохом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. К ликвидации пожара привлекается порядка 50 человек и 14 единиц техники.

«По одной из отрабатываемых полицией версий, ЧП могло произойти из-за резких порывов ветра, доходивших до 27 метров в секунду, по причине чего верховой лесной огонь мог перекинуться на складские помещения»,— сказал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В федеральной «Авиалесоохране» утверждают, что склад с порохом загорелся не из-за лесных пожаров. «Наоборот, огонь двинулся в сторону деревьев от складов, что зафиксировала система видеонаблюдения „Лесной дозор“»,— заявили в учреждении.

«Удалось не допустить распространения огня на три складских строения. Уничтожены огнем два склада на площади 960 м. кв. Огнеборцы продолжают принимать все меры для скорейшей локализации пожара»,— рассказали в региональном МЧС.

Валерий Горелых сообщил, что из-за сильного пожара полиция перекрыла дорогу в поселке Первомайский. «Представители МВД совместно с муниципалитетом и коллегами из МЧС провели экстренную эвакуацию жителей 15 жилых домов общей численностью порядка 400 человек, из них 32 размещены в двух пунктах временного размещения города Реж, в том числе восемь детей. В поселке выставлены круглосуточные наряды полиции для обеспечения правопорядка и недопущения возможных фактов мародерства»,— отметил полковник Горелых.

По его словам, информации о погибших не поступало. В городскую больницу попал работник пожарной части с предварительным диагнозом отравление угарным газом. Повреждений и порчи огнем имущества граждан не зафиксировано.

В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что на конец дня 6 мая в регионе действовало 53 лесных пожара, огнем охвачено более 33 тысяч гектаров леса. За сутки удалось локализовать 15 возгораний. Восемь пожаров на площади 759 гектаров удалось полностью ликвидировать.

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