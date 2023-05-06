«Ростов» предоставил чемпионский коридор

На старте 26-го тура чемпионата России по футболу состоялся важный матч в борьбе за медали, в том числе золотые, которые практически гарантировал себе «Зенит». Занимающий второе место «Ростов» сенсационно проиграл на своем поле «Факелу» — 0:2, и это означает, что клуб из Санкт-Петербурга может досрочно оформить очередное чемпионство уже в воскресном дерби двух столиц со «Спартаком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр матча «Ростов»—«Факел»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Кадр матча «Ростов»—«Факел»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Матч со скромной вывеской «Ростов»—«Факел» неожиданно приобрел особый статус и по значимости уступал лишь сверхпринципиальному противостоянию «Зенит»—«Спартак». Ведь от его исхода зависело, как быстро лидер премьер-лиги официально станет чемпионом. Петербуржцы рассчитывали сделать это уже в 26-м туре, как раз в знаковой встрече со «Спартаком» и в максимально праздничной обстановке у себя дома при своих болельщиках. Но «Ростов» еще в прошлом туре расстроил их планы, когда, сыграв вничью с красно-белыми, удержался на расстоянии 11 очков. И сейчас вроде бы не собирался содействовать скорейшей коронации «Зенита».

Ростовчанам самим были очень нужны очки в борьбе за серебряные медали с тем же «Спартаком» и ЦСКА. Тем более что в гости к ним приехал борющийся за выживание «Факел», который недавно удивил тем, что поменял главного тренера.

И дело не только в том, что на финише сезона столь кардинальные изменения носят по меньшей мере несвоевременный, а зачастую слишком рискованный и непредсказуемый характер. Отставка Дмитрия Пятибратова произошла после победы воронежцев над «Динамо» в гостях, а его преемника Вадима Евсеева в экстренном порядке, что называется, выдернули из первой лиги, где он работал с ярославским «Шинником». Хотя вообще у Евсеева есть и небольшой опыт работы в высшем дивизионе с пермским «Амкаром» и «Уфой».

Правда, со своим ростовским коллегой Валерием Карпиным непосредственно на кромке поля новый наставник «Факела» не встретился, так как тот отбывал дисквалификацию за красную карточку, полученную на эмоциях уже по окончании матча со «Спартаком». В отсутствие Карпина оперативное руководство игровым процессом в технической зоне осуществлял его зам Виктор Онопко.

А еще в стартовом составе ростовчан не оказалось лидера команды и основного центрального защитника Максима Осипенко. И без столпа обороны желто-синие испытывали определенные трудности. Так уже в дебюте к голевому моменту привел обычный выброс из аута, когда мяч заметался в штрафной площади хозяев, Даниил Уткин не сумел вынести его подальше, и все закончилось опасным ударом Георгия Гонгадзе с отскоком от газона. «Ростов» выручил голкипер Сергей Песьяков.

При этом вратарь «Факела» Илья Свинов долго находился в роли стороннего наблюдателя и реагировал разве что на примитивные навесы со стандартов. Евсеев выбрал на выездной матч с одним из лучших клубов чемпионата довольно смелую тактику, которую его футболисты эффективно воплощали в жизнь. По ощущениям, ростовчане куда ярче смотрелись неделю назад на фоне «Спартака», а на фоне «Факела» как-то померкли.

Сзади у воронежцев был такой бетон, что в первом тайме подопечные Карпина просто не знали, как его взламывать, и абсолютно ничего не придумали.

Вторая половина и вовсе началась обескураживающе для «Ростова». На первых же секундах после возобновления игры гости забросили мяч к штрафной, где за него зацепились Хызыр Аппаев и Георгий Гонгадзе. Последовала скидка на набегавшего из глубины Романа Акбашева, а тот без малейших сомнений, в одно касание, с лета зарядил по воротам и, несмотря на то что до них была весьма приличная дистанция, застал Песьякова врасплох. Любопытно, что почти сразу Евсеев заменил автора гола, поступив так явно из соображений безопасности, потому что тот уже «висел» на желтой карточке и теоретически мог нарваться на второе предупреждение.

Хозяева, разумеется, предприняли попытку отыграться и наконец-то родили первый голевой момент. Впрочем, эта угроза возникла со стандартного положения в исполнении Уткина. Виктор Мелехин головой скинул мяч фактически на пустые ворота, но лучший бомбардир «Ростова» Николай Комличенко не занес его за лицевую линию, да еще помешал Александру Сильянову, который уже был готов замкнуть дальнюю штангу. Причем в дальнейшем претендент на медали мог только мечтать о подобных эпизодах. А вот «Факел» опять зажег. Василий Черов отдал острую передачу на Аппаева, занявшего выгодную позицию в штрафной, и нападающий нанес неотразимый удар головой.

Воронежцы повели 2:0 и с таким комфортным счетом зашли в концовку, оставив фавориту мизерные шансы на спасение.

Защищались они по-прежнему железобетонно и сохранили ноль. Да и «Ростов» атаковал как-то обреченно, так и не сумев подстроиться под тактическую модель Евсеева, который эффектно вернулся в премьер-лигу. В итоге «Факел» увеличил свой отрыв от «Химок», находящихся на 15-м месте и потерпевших поражение от «Динамо» — 0:1, до семи очков и вплотную приблизился к «Крыльям Советов», располагающимся пока на 12-й строчке.

Ну а еще «Факел» серьезно подсобил «Зениту», который теперь может красочно оформить пятый подряд чемпионский титул в воскресном матче со «Спартаком». Если петербуржцы достигнут отметки в 64 пункта, то за четыре тура до конца первенства будут уже недосягаемыми и для «Ростова» с его нынешними 50 баллами, и для спартаковцев (49), и для ЦСКА, который даже в случае вполне вероятной победы над «Оренбургом» наберет только 51 очко.

Александр Ильин