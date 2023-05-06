«Ростов» дома проиграл «Факелу»

В Ростове-на-Дону завершился матч 26-го тура российской футбольной Премьер-лиги между «Ростовом» и воронежским «Факелом». Со счетом 2:0 победу одержали гости.

«Факел» открыл счет на 12-й секунде второго тайма — отличился Акбашев. Удвоили преимущество воронежцы на 76-й минуте усилиями Аппаева. Для «Факела» эта победа стала второй кряду и первой под руководством Вадима Евсеева.

Поражение «Ростова» может сказаться на результатах чемпионской гонки в РПЛ. Так как подопечные Валерия Карпина уступили в сегодняшнем матче, питерский «Зенит» в случае победы над «Спартаком» в воскресенье досрочно станет чемпионом России.

О назначении Вадима Евсеева в «Факел» — в материале «Ъ» «Вадиму Евсееву дали «Факел» в руки».

Григорий Лейба