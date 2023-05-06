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Коммерсантъ FM
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Рублев и Хачанов выиграли парный турнир в Мадриде

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов одержали победу в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В борьбе против пары Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия) россияне выиграли со счетом 6:3, 3:6, 10:3. Матч продолжался 1 час и 10 минут.

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Андрей Рублев и Карен Хачанов во время матча

Андрей Рублев и Карен Хачанов во время матча

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Фото: Jose Manuel Alvarez / Quality Sport Images / Getty Images

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Андрей Рублев и Карен Хачанов во время матча

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Фото: Jose Manuel Alvarez / Quality Sport Images / Getty Images

«Вы не представляете, сколько он мне наговорил за то, что я выигрывал трофеи с другими ребятами. Он говорил: "Ты играешь с кем угодно один раз и выигрываешь, а со мной ни разу не выигрывал". Крупнейший я берег для тебя, (Карен.—"Ъ")»,— сказал Рублев TennisTV по завершении встречи.

Для Рублева этот парный титул стал четвертым в карьере. Для Хачанова это первый трофей в паре. За победу российские теннисисты получат свыше 328 тыс. евро призовых.

Григорий Лейба

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