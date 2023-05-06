Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославская прокуратура проверит качество жилья для переселенцев

Переславская межрайонная прокуратура начала проверку состояния жилого дома, построенного по программе переселения ярославцев из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Проблемный дом

Проблемный дом

Фото: Прокуратура Ярославской области

Проблемный дом

Фото: Прокуратура Ярославской области

На проблемы в доме №12А по улице Центральной в селе Берендеево под Переславлем жалуются местные жители. По их словам, дом на 18 квартир сдали в 2008 году, здесь живут переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Квартиры люди получили по договорам социального найма.

«В ходе проверки с привлечением специалистов контролирующих органов будет дана оценка исполнению требований жилищного законодательства, качеству проведенных работ при строительстве дома, а также действиям должностных лиц, вводивших дом в эксплуатацию. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— отметили в прокуратуре Ярославской области.

На месте уже побывал переславский межрайонный прокурор Андрей Озерцовский, он встретился с жителями дома. Ситуация остается на контроле областной прокуратуры.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...