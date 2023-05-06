Ярославская прокуратура проверит качество жилья для переселенцев

Переславская межрайонная прокуратура начала проверку состояния жилого дома, построенного по программе переселения ярославцев из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проблемный дом

Фото: Прокуратура Ярославской области Проблемный дом

Фото: Прокуратура Ярославской области

На проблемы в доме №12А по улице Центральной в селе Берендеево под Переславлем жалуются местные жители. По их словам, дом на 18 квартир сдали в 2008 году, здесь живут переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Квартиры люди получили по договорам социального найма.

«В ходе проверки с привлечением специалистов контролирующих органов будет дана оценка исполнению требований жилищного законодательства, качеству проведенных работ при строительстве дома, а также действиям должностных лиц, вводивших дом в эксплуатацию. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— отметили в прокуратуре Ярославской области.

На месте уже побывал переславский межрайонный прокурор Андрей Озерцовский, он встретился с жителями дома. Ситуация остается на контроле областной прокуратуры.

Андрей Иванов