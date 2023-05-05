«РИА Новости»: пять участников «Артподготовки» задержаны за призывы помешать работе ПВО на 9 Мая

Пять членов организации «Артподготовка» (признана в РФ террористической, экстремистской организацией и запрещена) задержаны за попытку организовать массовый запуск воздушных шаров на 9 Мая, чтобы осложнить работу систем противовоздушной обороны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В преддверии празднования Дня Победы участники "Артподготовки" придумали провокационную акцию "Небесный полк", суть которой заключалась в массовом запуске 9 мая в городах России связок воздушных шаров с привязанными к ним полосками фольги, чтобы осложнить работу систем ПВО»,— сказал собеседник агентства.

Он заявил, что в конце апреля организаторы акции с подставных электронных адресов разослали в образовательные учреждения столицы письма с требованием привлечь школьников, студентов и их родителей к акции «Небесный полк» по аналогии с «Бессмертным полком». Злоумышленники писали от лица правительства Москвы и организаторов «Бессмертного полка», уточняет источник.

Обыски по местам проживания активистов прошли в Москве, Башкирии, Архангельской, Астраханской, Воронежской и Тюменской областях, утверждает собеседник агентства. По его словам, у задержанных изъяли средства связи, компьютерную технику и фрагменты фольги. Он заявил, что правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении дела по ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности»).

Как сообщает издание Sota, ранее руководство РУДН разослало своим студентам электронные письма с предупреждением, чтобы они не участвовали в акции «Небесный полк». Как следует из писем, суть акции заключается в том, чтобы отправить на небо оклеенные фольгой воздушные шары с портретом участника Великой отечественной войны.

Эрдни Кагалтынов