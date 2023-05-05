Челябинское кольцевое

В Челябинске завершился 16-й сезон турнира «Локобаскет — Школьная лига». В этот раз общее количество учащихся, принявших участие в проекте, который стартовал еще осенью прошлого года, превысило 310 тыс. человек. 420 из них стали участниками суперфинала. В нем среди юношеских команд сильнейшей стала сборная Республики Адыгея, у девушек — сборная Новосибирской области.

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В Челябинске с 30 апреля по 5 мая проходил суперфинал российского турнира «Локобаскет — Школьная лига». Впервые он был проведен еще в 2006 году и стабильно наращивал число участников. Скажем, в соревнованиях прошлого сезона — а они растягиваются на несколько месяцев — приняли участие 260 тыс. учащихся общеобразовательных школ из 37 регионов. А в этом сезоне первенство привлекло уже 310 тыс. человек из 43 регионов России, а также из Абхазии.

«Уже 16 лет подряд баскетбольный клуб “Локомотив-Кубань” при поддержке РЖД и Минспорта РФ проводит один из самых ярких, значимых и массовых детско-юношеских турниров — “Локобаскет — Школьная лига”,— отметил президент “Локомотив-Кубань” Андрей Ведищев.— Лучшие игроки нашего проекта уже проявляют себя в детско-юношеских резервах команды “Локо” и, возможно, в ближайшем будущем смогут принять участие в борьбе за медали самого высокого профессионального уровня. Поздравляю всех участников суперфинала — вы все красавчики, молодцы!»

Краснодарцы, уже несколько лет делающие ставку на то, чтобы активнее привлекать в главную команду собственных воспитанников, стали авторами громкой сенсации, обыграв в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА. За титул они поспорят с УНИКСом.

Из сотен тысяч школьников, хотя бы раз сыгравших в рамках турнира, до суперфинала дошли только 420.

Это 21 команда юношей и 21 команда девушек — по 10 человек в каждой. На старте турнира регламент требовал, чтобы команды собирались из учеников одной школы, но в случае выхода в суперфинал допускалось привлечение других игроков из команд-соперниц по региональному или окружному отборочному раунду.

Так что фактически в Челябинске играли по большей части сборные. Правда, далеко не всем командам вообще требовалось усиление со стороны. Скажем, сборная Адыгеи, которая и стала чемпионом среди юношей, полностью укомплектована учениками майкопского лицея №34. Отметим, что майкопские баскетболисты показали удивительный результат — 100% побед по ходу всего чемпионата. Причем ни разу они не победили с разницей менее 10 очков. Что до финала, то в нем сборной Адыгеи противостояла команда Калининградской области. Она была обыграна со счетом 60:45. «Мы несколько лет собирали этот состав. В прошлом розыгрыше “Школьной лиги” этим же составом заняли восьмое место, но тогда парни были на год младше соперников. А сейчас играли с ровесниками — и вот результат!» — отметил главный тренер чемпионов Хейсам Биттар.

Среди девушек неопределенности относительно исхода борьбы за титул было больше. В решающем матче сошлись сборные Новосибирской и Нижегородской областей. По ходу матча лидер неоднократно менялся, пока наконец новосибирской команде уже в конце матча не удался решающий рывок — 55:49.

По завершении соревнований были названы лучшие игроки сезона. У юношей ими стали: форвард — Вадим Ерин (Республика Адыгея), защитник — Артем Резник (Калужская область), центровой — Никита Буйнов (Калининградская область), MVP — Кирилл Дербенев (Республика Адыгея). У девушек лучшим защитником признана Светлана Юркевич (Ленинградская область), лучшим форвардом — Амелия Кулова (Кабардино-Балкарская Республика), лучшим центровым — Анна Карпова (Нижегородская область), MVP — Диана Маштакова (Новосибирская область).

Арнольд Кабанов